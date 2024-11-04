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ГлавнаяЖилые комплексыThe Chedi

The Chedi

949/1, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 10
1 / 10
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
The Devmark Group
Площадь
от 330 м² до 3088 м²
Количество спален
от 2 до 7
Стартовая цена
от 5 500 000 AEDот 16 648 AED/м²

График платежей *

При оформлении договора
10%
До завершения строительства
45%
При передаче
10%
После передачи
35%
Период рассрочки
30 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    10%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность52
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
330
5 500 000
16 648
3 спальни
528
8 799 967
16 648
4 спальни
687
11 452 326
16 648
5 спален
1478
24 619 063
16 648
6 спален
2208
36 762 282
16 648
7 спален
3088
51 413 521
16 648
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

The Chedi Private Residences — это новый стандарт роскошной жизни в Дубае. Архитектурное чудо, спроектированное студией Bruno Guelaff, предлагает эксклюзивные резиденции с видами на Palm Jumeirah и Персидский залив с высоты 250 метров. Ключевые особенности — В коллекцию входят виллы, дуплексы и трехэтажный особняк Pinnacle Mansion с окнами от пола до потолка и небесными садами, открывающими панорамные виды на горизонт Дубая. — Интерьеры оформлены в минималистичном стиле с использованием травертина, итальянских кухонь Pedini и техники Miele. Ванные комнаты оснащены «умными» зеркалами и сантехникой премиального класса от Kohler и Hansgrohe. — Удобства мирового уровня на трех уровнях — Ground Social, Resort Social и Sky Social. В инфраструктуру входят 60-метровый бассейн в стиле лагуны, спа-центр, закрытые и открытые фитнес-зоны, беговые дорожки, клуб молодого резидента, частные залы для йоги и кинотеатр. — Уникальный уровень обслуживания 5-звездочного отеля: услуги валет-парковки, круглосуточная охрана, почтовое обслуживание, организация мероприятий и профессиональный уход за зелеными насаждениями. — Доступны а-ля карт сервисы: личный дворецкий, услуги няни, химчистка, организация частных приемов с шеф-поваром, эксклюзивный флорист и премиальный уход за автомобилем. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен на Sheikh Zayed Road, в непосредственной близости от ключевых локаций города. До Dubai Marina можно добраться за 6 минут, до Palm Jumeirah и Burj Al Arab — за 10 минут. В радиусе 15 минут находятся Downtown Dubai и Jumeirah Beach Residence. Поездка до Dubai International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
949/1, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Море3 км
Средняя школа2 км
Магазин750 м
Медицинский центр350 м
Метро140 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Новости о проекте

  1. Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?
    Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?04.11.2024
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