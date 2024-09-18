The Baltimore by Nshama

Описание

Гармония жизни и природы в сердце мегаполиса. The Baltimore — современный жилой комплекс, расположенный рядом с Town Square Park, представляет собой уникальное сочетание городской динамики и тишины великолепной флоры. Это идеальное пространство для семей с детьми, молодых специалистов и тех, кто ищет комфортную и стильную среду для жизни и работы. Ключевые особенности — Элегантный дизайн апартаментов с большими окнами и светлыми оттенками создает ощущение простора и тепла. В каждом лоте предусмотрены просторные жилые зоны, встроенные кухни с премиальной техникой и стильные ванные комнаты с современными спа-удобствами. — Территория комплекса оснащена инфраструктурой для активного отдыха: детские площадки, бассейны, спортзалы, дорожки для пробежек и катания на велосипедах. Зеленые зоны идеально подходят для неспешных прогулок и пикников на свежем воздухе. — Резиденты могут воспользоваться удобствами мирового класса, включая рестораны, магазины и зоны для семейного отдыха, расположенные в шаговой доступности. Преимущества расположения Проект имеет стратегическое расположение рядом с ключевыми транспортными магистралями, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Путь до Town Square Park займет всего 5 минут пешком, а до Dubai Hills Mall — около 20 минут на автомобиле. В радиусе 10-15 минут находятся такие достопримечательности, как Trump International Golf Club и Dubai Autodrome. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут, а до Al Maktoum International Airport — всего 25 минут.