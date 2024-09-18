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ГлавнаяЖилые комплексыThe Baltimore by Nshama

The Baltimore by Nshama

Safi 2A Building, Safi Townhouses, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Nshama
Площадь
от 61 м² до 88 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 970 000 AEDот 15 433 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
61
970 000
15 780
2 спальни
88
1 370 888
15 433
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Гармония жизни и природы в сердце мегаполиса. The Baltimore — современный жилой комплекс, расположенный рядом с Town Square Park, представляет собой уникальное сочетание городской динамики и тишины великолепной флоры. Это идеальное пространство для семей с детьми, молодых специалистов и тех, кто ищет комфортную и стильную среду для жизни и работы. Ключевые особенности — Элегантный дизайн апартаментов с большими окнами и светлыми оттенками создает ощущение простора и тепла. В каждом лоте предусмотрены просторные жилые зоны, встроенные кухни с премиальной техникой и стильные ванные комнаты с современными спа-удобствами. — Территория комплекса оснащена инфраструктурой для активного отдыха: детские площадки, бассейны, спортзалы, дорожки для пробежек и катания на велосипедах. Зеленые зоны идеально подходят для неспешных прогулок и пикников на свежем воздухе. — Резиденты могут воспользоваться удобствами мирового класса, включая рестораны, магазины и зоны для семейного отдыха, расположенные в шаговой доступности. Преимущества расположения Проект имеет стратегическое расположение рядом с ключевыми транспортными магистралями, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Путь до Town Square Park займет всего 5 минут пешком, а до Dubai Hills Mall — около 20 минут на автомобиле. В радиусе 10-15 минут находятся такие достопримечательности, как Trump International Golf Club и Dubai Autodrome. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут, а до Al Maktoum International Airport — всего 25 минут.

Локация

На карте
Safi 2A Building, Safi Townhouses, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Переговорная

Новости о проекте

  1. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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