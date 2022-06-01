The AnwaUnited Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS02
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Детская площадка
- Детский бассейн
- Игровая зона
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Площадка для сквоша
- Зона отдыха
- Сад
- Прогулочная зона
- Магазины
- Ресторан / Кафе
- Переговорная комната
- Кондитерская / пекарня
- Терраса
Транспортная доступность
Описание
Современная башня на 229 апартаментов в районе Dubai Maritime City — рукотворного полуострова на берегу Персидского залива. Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь потрясающими видами на Аравийское море и гламурный облик Дубая. Здание высотой в 48 этажей включает студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы. Все лоты сдаются с отделкой премиального качества, полностью укомплектованной кухней и бытовой техникой. Из окон и с просторных террас открываются безграничные морские виды.
Жителям доступны пейзажные бассейны, тренажерный зал, ландшафтные сады, детская игровая зона, студия йоги и пилатеса, круглосуточный консьерж. В непосредственной близости от жилого комплекса находятся променад с магазинами, ресторанами, венецианской площадью, театр, музей, торговый центр The Dubai Mall by Sea, океанский лайнер-отель Queen Elizabeth 2 и порт Mina Rashid. Развитая транспортная сеть Эксклюзивный проект расположен в 10 минутах от главной дороги Sheikh Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 15-20 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 30 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Качественная отделка В отделке апартаментов используют качественные материалы, включая мрамор и итальянскую керамическую плитку. В ванных комнатах установлена вся необходимая сантехника. Кухни бренда Porcelanosa оборудованы встроенной техникой Gorenje. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.