Жителям доступны пейзажные бассейны, тренажерный зал, ландшафтные сады, детская игровая зона, студия йоги и пилатеса, круглосуточный консьерж. В непосредственной близости от жилого комплекса находятся променад с магазинами, ресторанами, венецианской площадью, театр, музей, торговый центр The Dubai Mall by Sea, океанский лайнер-отель Queen Elizabeth 2 и порт Mina Rashid. Развитая транспортная сеть Эксклюзивный проект расположен в 10 минутах от главной дороги Sheikh Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 15-20 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 30 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Качественная отделка В отделке апартаментов используют качественные материалы, включая мрамор и итальянскую керамическую плитку. В ванных комнатах установлена вся необходимая сантехника. Кухни бренда Porcelanosa оборудованы встроенной техникой Gorenje. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

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