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The Anwa

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS02
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 125 м² до 377 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена2 920 875 AED
от 2 920 875 AED
от 23 132 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%584 175 AED
При оформлении договора
4%116835 AED
При передаче
80%2 336 700 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2022
Этажность49
Высота потолков6.6 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 920 875 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Площадка для сквоша
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кондитерская / пекарня
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Средняя школа5 км
Магазин4 км
Медицинский центр3 км
Метро4 км
Море10 м

Описание

Современная башня на 229 апартаментов в районе Dubai Maritime City — рукотворного полуострова на берегу Персидского залива. Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь потрясающими видами на Аравийское море и гламурный облик Дубая. Здание высотой в 48 этажей включает студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы. Все лоты сдаются с отделкой премиального качества, полностью укомплектованной кухней и бытовой техникой. Из окон и с просторных террас открываются безграничные морские виды.

Жителям доступны пейзажные бассейны, тренажерный зал, ландшафтные сады, детская игровая зона, студия йоги и пилатеса, круглосуточный консьерж. В непосредственной близости от жилого комплекса находятся променад с магазинами, ресторанами, венецианской площадью, театр, музей, торговый центр The Dubai Mall by Sea, океанский лайнер-отель Queen Elizabeth 2 и порт Mina Rashid. Развитая транспортная сеть Эксклюзивный проект расположен в 10 минутах от главной дороги Sheikh Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 15-20 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 30 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Качественная отделка В отделке апартаментов используют качественные материалы, включая мрамор и итальянскую керамическую плитку. В ванных комнатах установлена вся необходимая сантехника. Кухни бренда Porcelanosa оборудованы встроенной техникой Gorenje. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
126 - 126
2 920 875 - 2 920 875
23 132 - 23 132
2 спальни
125 - 128
2 992 836 - 3 399 868
23 209 - 26 994
3 спальни
175 - 179
4 508 471 - 4 680 089
25 644 - 26 082
4 спальни
377 - 377
11 108 014 - 11 108 014
29 448 - 29 448

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS02