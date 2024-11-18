Sunset Bay Grand by Imtiaz

Описание

Курортная жемчужина в престижном комьюнити Dubai Islands. Sunset Bay Grand — жилой комплекс с полностью меблированными апартаментами на первой береговой линии. Современный дизайн проекта объединен с концепцией приватного островного оазиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в бежевых и терракотовых оттенках с использованием премиальных брендов Gessi, Bosch, Villeroy & Boch. Просторные планировки с высокими потолками, балконами и широкими окнами обеспечивают естественное освещение. Во все резиденции интегрирована система «Умный дом» Alexa. — Инфраструктура мирового уровня: фитнес-центр, бассейны, детская игровая площадка, открытый кинотеатр, зона барбекю, кабаны и палуба для загара. Круглосуточные услуги консьержа и охраны. — Прямой доступ к 21 километру пляжей с сертификатом Blue Flag и водным активностям. Преимущества расположения Клубный дом расположен на Dubai Islands, который соединен с материком и главными автомагистралями города мостом Infinity Bridge. Добраться до Waterfront Market получится за 5 минут, до Al Fahidi Historical Neighbourhood, Century Mall, Dubai Frame, Museum of the Future, DIFC, Dubai Opera Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa — за 15-25 минут. Международный аэропорт Дубая находится в 12 минутах пути.