Sunset Bay Grand by Imtiaz

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 78 м² до 238 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 530 973 $от 5 382 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
78
530 973
6 764
2 спальни
124
792 376
6 365
3 спальни
238
1 282 505
5 382

Описание

Курортная жемчужина в престижном комьюнити Dubai Islands. Sunset Bay Grand — жилой комплекс с полностью меблированными апартаментами на первой береговой линии. Современный дизайн проекта объединен с концепцией приватного островного оазиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в бежевых и терракотовых оттенках с использованием премиальных брендов Gessi, Bosch, Villeroy & Boch. Просторные планировки с высокими потолками, балконами и широкими окнами обеспечивают естественное освещение. Во все резиденции интегрирована система «Умный дом» Alexa. — Инфраструктура мирового уровня: фитнес-центр, бассейны, детская игровая площадка, открытый кинотеатр, зона барбекю, кабаны и палуба для загара. Круглосуточные услуги консьержа и охраны. — Прямой доступ к 21 километру пляжей с сертификатом Blue Flag и водным активностям. Преимущества расположения Клубный дом расположен на Dubai Islands, который соединен с материком и главными автомагистралями города мостом Infinity Bridge. Добраться до Waterfront Market получится за 5 минут, до Al Fahidi Historical Neighbourhood, Century Mall, Dubai Frame, Museum of the Future, DIFC, Dubai Opera Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa — за 15-25 минут. Международный аэропорт Дубая находится в 12 минутах пути.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море1 км
Магазин1 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

Каталог