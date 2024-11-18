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Sunset Bay by Imtiaz

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 87 м² до 249 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 700 000 AEDот 19 466 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
87 – 106
1 700 000 – 2 079 789
19 466
2 спальни
125 – 249
2 500 000 – 4 972 094
19 933
Брошюра проекта

Описание

Роскошный прибрежный оазис на Dubai Islands. Элегантная архитектура жилого комплекса Sunset Bay, продуманные до мелочей интерьеры и современные удобства создают атмосферу комфорта и расслабленности. Здесь каждый элемент создан для того, чтобы привнести спокойствие моря в вашу повседневную жизнь. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой, панорамными окнами, просторными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, стол для пинг-понга, детская игровая площадка, терраса для барбекю, infinity-бассейн, кинотеатр, джакузи, лаунж-зона. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью страны. Дорога до Al Mamzar Beach займет 8 минут, до La Mer Beach – 15 минут, до Jumeirah Public Beach – 20 минут. Путь до популярных достопримечательностей Dubai Mall и Burj Khalifa составит 24 минуты. Аэропорт Dubai International Airport находится в 12 минутах.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Настольный теннис
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
    Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов02.10.2024
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