Sunset Bay by Imtiaz

Описание

Роскошный прибрежный оазис на Dubai Islands. Элегантная архитектура жилого комплекса Sunset Bay, продуманные до мелочей интерьеры и современные удобства создают атмосферу комфорта и расслабленности. Здесь каждый элемент создан для того, чтобы привнести спокойствие моря в вашу повседневную жизнь. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой, панорамными окнами, просторными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, стол для пинг-понга, детская игровая площадка, терраса для барбекю, infinity-бассейн, кинотеатр, джакузи, лаунж-зона. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью страны. Дорога до Al Mamzar Beach займет 8 минут, до La Mer Beach – 15 минут, до Jumeirah Public Beach – 20 минут. Путь до популярных достопримечательностей Dubai Mall и Burj Khalifa составит 24 минуты. Аэропорт Dubai International Airport находится в 12 минутах.