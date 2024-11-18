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Sunset Bay 2 by Imtiaz

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 8
1 / 8
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 87 м² до 208 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 847 550 AEDот 20 784 AED/м²

График платежей *

При оформлении договора
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
87 – 99
1 847 550 – 2 299 709
21 103 – 23 134
2 спальни
125 – 136
2 607 172 – 2 974 277
20 784 – 21 713
3 спальни
208
5 418 004
26 013
Брошюра проекта

Описание

Неподвластная времени элегантность на берегу Персидского залива. Sunset Bay 2 — это коллекция люксовых апартаментов, где утонченный стиль жизни становится повседневностью. Это идеальное место для наслаждения километрами золотистых пляжей, лазурными водами океана и развитой инфраструктурой Дубая. Ключевые особенности — Дизайн помещений выполнен в стиле модерн. Основными цветами интерьеров выбраны белоснежный и гейнсборо, гармонично дополненные ультрамариновыми акцентами и украшенные кристаллическими люстрами, напоминающими сверкающие бриллианты. В отделке использованы натуральное дерево, светлый мрамор и премиальные материалы, обеспечивающие долговечность и комфорт. — Эксклюзивная инфраструктура включает кинотеатр под открытым небом, панорамные бассейны, зоны для барбекю, лаунжи и зоны отдыха у воды, а также «плавучие острова». Предусмотрены фитнес-центр, клубный дом и отдельные пространства для занятий йогой. — Частные террасы с видами на океан позволяют наслаждаться завораживающими закатами и уединенными моментами отдыха. Преимущества расположения Резиденция расположена в престижном районе Dubai Islands, рядом с основными транспортными артериями города. До Infinity Bridge и Waterfront Market можно добраться за 5 минут. Близость к Downtown Dubai и Dubai Mall делает район удобным как для отдыха, так и для жизни — до этих комьюнити можно доехать всего за 25 минут. Дорога до Dubai International Airport займет около 12 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Море500 м
Средняя школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр5 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
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Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
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