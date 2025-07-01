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Stonehenge Residences

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Lolow Road, 91
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 12
Визуализация
ЗастройщикSegrex Development
Площадьот 41 м² до 279 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена634 000 AED
от 634 000 AED
от 8 003 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%63 400 AED
При оформлении договора
4%25360 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%253 600 AED
При передаче
50%317 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Старт продаж1 кв. 2023
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 634 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад

Транспортная доступность

Общественный транспорт97 м
Средняя школа1 км
Магазин52 м
Медицинский центр6 км

Описание

Современный комплекс в одном из самых популярных семейных комьюнити JVC – улучшенная формула комфортной жизни в Дубае. Почувствуйте баланс между активной жизнью в большом городе и спокойствием в вашей уютной квартире. В комплексе высотой 11 этажей представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты с продуманными и функциональными пространствами, отделкой в современном стиле, панорамным остеклением.

На территории комплекса доступны: фитнес-центр, многофункциональный конференц-зал, бассейн с зоной отдыха и ландшафтный сад. В 5-10 минутах ходьбы находятся супермаркет Bazaar Gourmet, кафе Cloud 10 Café JVC Jumeirah Village Circle и Salé Sucré Pâtisserie, детский сад Erudio Early Childhood Center. В окружении находятся парки Sabar Park JVC, Remram - Community Park, JVC District 10 Park и JVC District 16. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. До аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 22-28 минут. Надежный застройщик Segrex Development – девелопер, который реализует жилые проекты «под ключ» и оказывает профессиональные услуги инвесторам. Все комплексы продуманы до мельчайших деталей для комфортной и качественной жизни резидентов.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
41 - 46
634 000 - 657 000
14 095 - 15 825
1 спальня
64 - 109
804 000 - 1 189 000
10 324 - 13 381
2 спальни
217 - 279
1 841 000 - 2 238 000
8 003 - 8 562

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Lolow Road, 91