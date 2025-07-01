Stonehenge Residences

На территории комплекса доступны: фитнес-центр, многофункциональный конференц-зал, бассейн с зоной отдыха и ландшафтный сад. В 5-10 минутах ходьбы находятся супермаркет Bazaar Gourmet, кафе Cloud 10 Café JVC Jumeirah Village Circle и Salé Sucré Pâtisserie, детский сад Erudio Early Childhood Center. В окружении находятся парки Sabar Park JVC, Remram - Community Park, JVC District 10 Park и JVC District 16. Развитая транспортная сеть Район JVC находится на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволяет быстро добраться до любой точки города. До аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 22-28 минут. Надежный застройщик Segrex Development – девелопер, который реализует жилые проекты «под ключ» и оказывает профессиональные услуги инвесторам. Все комплексы продуманы до мельчайших деталей для комфортной и качественной жизни резидентов.

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