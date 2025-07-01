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Stonehenge 2 by Segrex

93/1, 26 Street, District JVC 15, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикSegrex Development
Площадьот 41 м² до 217 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена670 000 AED
от 670 000 AED
от 8 979 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%33 500 AED
При оформлении договора
15%100500 AED
+
4%26800 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%268 000 AED
После передачи
40%268 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 670 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Описание

Современный жилой комплекс в скандинавском стиле будет находиться в районе Jumeirah Village Circle (JVC). Infinity-бассейн на крыше и остекленные балконы в апартаментах позволят наслаждаться панорамными видами на главные достопримечательности города: район Dubai Marina и знаменитую башню Burj Khalifa. Почувствуйте баланс между городской активностью и спокойствием в ваших апартаментах. Ключевые особенности проекта - 15-метровый видовой infinity-бассейн охлаждается летом и подогревается зимой. - Укрыться от городской суеты и расслабиться можно в сауне или хаммаме, а зарядиться бодростью — в современном тренажерном зале. - Для любителей спокойного отдыха будет работать кинотеатр под открытым небом, предусмотрены зона для йоги и места для чтения. - Цветущие кустарники и раскидистые пальмы во внутреннем дворе защитят от палящего солнца и позволят наслаждаться привилегиями комплекса в дневное время. - Главным преимуществом современных апартаментов является система «умный дом» с Alexa и кухня, полностью оборудованная техникой Bosch: от холодильника и духового шкафа до посудомоечной и стиральной машины. - Для всех лотов предусмотрено собственное парковочное место. Инфраструктура района В 5-10 минутах от комплекса расположены детский сад Kids World Nursery, международные школы JSS и Nord Anglia, медицинские центры Life, Carewell и Aster. Любителей активного шоппинга ждет торговый центр Circle Mall с магазинами, ресторанами и кафе. В пешей доступности находится парк Remraam — зеленый оазис с детской площадкой и специальными лужайками для выгула домашних животных. Преимущества расположения Жилой комплекс будет находиться непосредственно перед въездом в центр города. Поблизости пролегают дороги Al Khail Road и Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, которые ведут к основным локациям Дубая. Меньше 30 мин потребуется, чтобы добраться на автомобиле до аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
41 - 41
670 000 - 670 000
16 098 - 16 098
1 спальня
75 - 75
865 000 - 865 000
11 418 - 11 418
2 спальни
92 - 92
1 105 000 - 1 105 000
11 897 - 11 897
3 спальни
217 - 217
1 950 000 - 1 950 000
8 979 - 8 979

Инфраструктура

93/1, 26 Street, District JVC 15, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Stonehenge 2 by Segrex