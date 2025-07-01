Stonehenge 2 by Segrex

Современный жилой комплекс в скандинавском стиле будет находиться в районе Jumeirah Village Circle (JVC). Infinity-бассейн на крыше и остекленные балконы в апартаментах позволят наслаждаться панорамными видами на главные достопримечательности города: район Dubai Marina и знаменитую башню Burj Khalifa. Почувствуйте баланс между городской активностью и спокойствием в ваших апартаментах. Ключевые особенности проекта - 15-метровый видовой infinity-бассейн охлаждается летом и подогревается зимой. - Укрыться от городской суеты и расслабиться можно в сауне или хаммаме, а зарядиться бодростью — в современном тренажерном зале. - Для любителей спокойного отдыха будет работать кинотеатр под открытым небом, предусмотрены зона для йоги и места для чтения. - Цветущие кустарники и раскидистые пальмы во внутреннем дворе защитят от палящего солнца и позволят наслаждаться привилегиями комплекса в дневное время. - Главным преимуществом современных апартаментов является система «умный дом» с Alexa и кухня, полностью оборудованная техникой Bosch: от холодильника и духового шкафа до посудомоечной и стиральной машины. - Для всех лотов предусмотрено собственное парковочное место. Инфраструктура района В 5-10 минутах от комплекса расположены детский сад Kids World Nursery, международные школы JSS и Nord Anglia, медицинские центры Life, Carewell и Aster. Любителей активного шоппинга ждет торговый центр Circle Mall с магазинами, ресторанами и кафе. В пешей доступности находится парк Remraam — зеленый оазис с детской площадкой и специальными лужайками для выгула домашних животных. Преимущества расположения Жилой комплекс будет находиться непосредственно перед въездом в центр города. Поблизости пролегают дороги Al Khail Road и Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, которые ведут к основным локациям Дубая. Меньше 30 мин потребуется, чтобы добраться на автомобиле до аэропортов Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport.

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