Soto Grande by Ellington

Описание

Две роскошные стеклянные башни на берегу Персидского залива в Рас-эль-Хайме. Современный дизайн и безвременная изысканность жилого комплекса Soto Grande заново открывают концепцию жизни у моря, делая ее ясной и выразительной. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена в светлых тонах натуральными материалами. - Для удобства резидентов предусмотрены зарядные станции для электромобилей и парковка для велосипедов, а также отдельные парковочные места для маломобильных граждан. - Инфраструктура премиум-класса включает: фитнес-зал, пространство для йоги и пилатеса, детская и спортивные площадки, падел-корт, настольный теннис, бадминтон, беседки и зоны отдыха возле бассейна, терраса для барбекю, прогулочные дорожки и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Minsk Road, которая соединяется с шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Road. Дорога до Royal Yacht Club займет 3 минуты, до района RAK Central – 6 минут, до торгового центра Al Hamra Mall – 7 минут, до казино Wynn Resort – 10 минут. RAK International Airport находится в 34 минутах пути.