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Главная - Жилые комплексы - Sora Beach Residences by Aark

Sora Beach Residences by Aark

Hampton by Hilton Marjan Island, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Aark Developers
Площадь
от 82 м² до 408 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 2 800 000 AEDот 34 056 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%560 000 AED
При оформлении договора
4%112 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%1 120 000 AED
При передаче
40%1 120 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность18
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
82 - 88
2 800 000 - 3 005 650
34 056
2 спальни
122 - 138
4 176 271 - 4 729 944
34 056
3 спальни
187 - 307
6 390 960 - 10 488 136
34 056
4 спальни
289 - 408
9 871 186 - 13 920 904
34 056

Описание

Воплощение роскошного курортного образа жизни на живописном острове Al Marjan. Sora Beach Residence – это шедевр прибрежной архитектуры от японского бюро Nikken Sekkei. Окунитесь в мир эксклюзивности, где современные удобства сочетаются с захватывающими видами на лазурные воды и белоснежные пляжи. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты со встроенной техникой и интерьерами от британского дизайнерского бюро Shalini Misra. - Каждое жилое пространство оснащено панорамными окнами с видом на Персидский залив. - На территории комплекса представлены: infinity-бассейн, spa-салон, интерактивные фонтаны, частный пляж, японский сад, лаундж-зона, детская игровая площадка, беговые дорожки. - В распоряжении резидентов трехуровневая парковка, услуги консьержа и круглосуточное видеонаблюдение. Инфраструктура района Al Marjan Island – престижный курортный район в эмирате Рас-эль-Хайма. Остров в форме кораллового рифа состоит из четырех небольших островов. Основной достопримечательностью являются экологически чистые пляжи с белым песком. На территории коммьюнити расположены spa-центры и рестораны, созданы условия для пляжного отдыха и для занятия водными видами спорта (гидроциклы, паддлбординг и др.) Преимущества расположения Все острова связаны между собой дорогой Al Marjan ls Boulevard, которая также соединяет их с материком. Дорога до RAK Mall займет 22 минуты, до Al Hamra Mall – 6 минут. Медицинский центр RAK Medical Centre Al Hamra находится в 7 минутах. До Ras Al Khaimah International Airport можно добраться за 25 минут, до Dubai International Airport — за 45 минут.

Инфраструктура

На карте
Hampton by Hilton Marjan Island, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей