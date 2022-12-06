Sobha Reserve

В комплексе представлена коллекция вилл с 4-5 спальнями, эргономичными пространствами и качественной отделкой. Все лоты с частным бассейном, ухоженным садом, комнатами для персонала, кухней, гардеробными, террасами и гаражом на два автомобиля. В некоторых виллах предусмотрены демонстрационная кухня или бар, а также балкон. Жителям доступен роскошный образ жизни: клубный дом с бассейнами, водоем с пляжем, ботанический сад, зона барбекю, амфитеатр, кинотеатр, бассейн с пляжной зоной, спортивная и игровая площадки. Одну четвертую часть комплекса занимают прогулочные зоны. За 5-10 минут можно доехать до университета Zayed University UAE, школ GEMS Winchester School Dubai и GEMS FirstPoint School, детского сада Falconcity Nursery, супермаркетов Falconcity Markets и LuLu Hypermarket - Silicon Oasis, теннисного корта 365 Indoor Courts. Поблизости находятся парки Wadi Al safa Wildlife Centre, G2 Park, North Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 3-7 минутах от дома находятся тематический парк IMG Worlds of Adventure, ярмарка Global Village с большим количеством магазинов, ресторанов и развлекательных мероприятий. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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