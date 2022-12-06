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Sobha Reserve

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Wadi Al Safa 2
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 462 м² до 558 м²
Количество спаленот 4 до 5
Стартовая цена7 689 108 AED
от 7 689 108 AED
от 16 609 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
4%307564 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%6 151 287 AED
После передачи
20%1 537 822 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 7 689 108 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Сад
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин3 км

Описание

Современное комьюнити в районе Wadi Al Safa 2 среди пышной зелени. Живите в окружении главных достопримечательностей Дубая, а также наслаждайтесь исключительным дизайном, уютом и роскошью.

В комплексе представлена коллекция вилл с 4-5 спальнями, эргономичными пространствами и качественной отделкой. Все лоты с частным бассейном, ухоженным садом, комнатами для персонала, кухней, гардеробными, террасами и гаражом на два автомобиля. В некоторых виллах предусмотрены демонстрационная кухня или бар, а также балкон. Жителям доступен роскошный образ жизни: клубный дом с бассейнами, водоем с пляжем, ботанический сад, зона барбекю, амфитеатр, кинотеатр, бассейн с пляжной зоной, спортивная и игровая площадки. Одну четвертую часть комплекса занимают прогулочные зоны. За 5-10 минут можно доехать до университета Zayed University UAE, школ GEMS Winchester School Dubai и GEMS FirstPoint School, детского сада Falconcity Nursery, супермаркетов Falconcity Markets и LuLu Hypermarket - Silicon Oasis, теннисного корта 365 Indoor Courts. Поблизости находятся парки Wadi Al safa Wildlife Centre, G2 Park, North Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится вблизи Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 3-7 минутах от дома находятся тематический парк IMG Worlds of Adventure, ярмарка Global Village с большим количеством магазинов, ресторанов и развлекательных мероприятий. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
462 - 464
7 689 108 - 8 711 409
16 609 - 18 762
5 спален
528 - 558
8 770 227 - 9 882 267
16 609 - 18 493

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Wadi Al Safa 2