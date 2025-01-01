Описание

Жизнь на высоте 47 этажей в самом сердце Дубая. Skyhills 3 — это олицетворение современного стиля и роскоши в центре Jumeirah Village Circle. Этот проект идеально подойдет тем, кто ищет сочетание элегантного дизайна, удобной инфраструктуры и вдохновляющих видов. Ключевые особенности — Просторные интерьеры в бежевых, песочных и кремовых тонах, дополненные полированной керамогранитной плиткой и окнами от пола до потолка. Апартаменты полностью меблированы в стиле модерн. — Кухни оснащены современной техникой, эргономичными планировками и изысканными фурнитурными деталями. — Уникальные зоны для отдыха включают бассейн, водные сады, теннисные и баскетбольные корты, тренажерный зал под открытым небом и уютные зеленые территории. Преимущества расположения Комплекс расположен между Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street, обеспечивая удобный доступ ко всем ключевым районам Дубая. До Mall of the Emirates — 12 минут, до Dubai International Airport — 20 минут.