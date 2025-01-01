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ГлавнаяЖилые комплексыSkyhills 3

Skyhills 3

15/8, Qmasha E Street, District JVC 18, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
HRE Development LLC
Площадь
от 32 м² до 101 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 698 840 AEDот 15 484 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
25%
При передаче
25%
После передачи
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность47
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
32 – 38
698 840 – 745 982
19 271 – 21 683
1 спальня
63 – 101
1 024 150 – 1 572 685
15 484 – 16 180
2 спальни
97 – 101
1 867 921 – 1 958 624
19 125 – 19 223

Описание

Жизнь на высоте 47 этажей в самом сердце Дубая. Skyhills 3 — это олицетворение современного стиля и роскоши в центре Jumeirah Village Circle. Этот проект идеально подойдет тем, кто ищет сочетание элегантного дизайна, удобной инфраструктуры и вдохновляющих видов. Ключевые особенности — Просторные интерьеры в бежевых, песочных и кремовых тонах, дополненные полированной керамогранитной плиткой и окнами от пола до потолка. Апартаменты полностью меблированы в стиле модерн. — Кухни оснащены современной техникой, эргономичными планировками и изысканными фурнитурными деталями. — Уникальные зоны для отдыха включают бассейн, водные сады, теннисные и баскетбольные корты, тренажерный зал под открытым небом и уютные зеленые территории. Преимущества расположения Комплекс расположен между Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Hessa Street, обеспечивая удобный доступ ко всем ключевым районам Дубая. До Mall of the Emirates — 12 минут, до Dubai International Airport — 20 минут.

Локация

На карте
15/8, Qmasha E Street, District JVC 18, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа900 м
Магазин300 м
Медицинский центр450 м
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
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