Sky Hills 2 by HRE

Описание

Элегантная жилая башня в Jumeirah Village Circle. В клубном доме Sky Hills 2 гармонично сочетаются пригородный комфорт и удобства городской среды. Красота природы и продуманная функциональность планировок делают резиденцию идеальным местом для размеренной жизни и спокойного отдыха. Ключевые особенности - Все апартаменты проекта полностью меблированы и представлены с чистовой дизайнерской отделкой, панорамным остеклением, балконами и встроенной техникой немецкой фирмы Bosch. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, баскетбольный и теннисный корты, детская игровая площадка, бассейн, сауна, лаунж-зона. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это район с ухоженными парками, прогулочными аллеями и высоким уровнем безопасности. Застройка этой части города проектируется по кругу, что создает атмосферу тихого закрытого сообщества. В комьюнити есть вся необходимая инфраструктура. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению вблизи шоссе Al Khalil Road, дорога до Dubai Sports City и Dubai Hills Mall займет 8 минут, до Emirates Golf Club и Mall of the Emirates – 12 минут. Чтобы добраться до Dubai Mall и Palm Jumeirah, потребуется 17 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.