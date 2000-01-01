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ГлавнаяЖилые комплексыSky Hills 2 by HRE

Sky Hills 2 by HRE

Prudential Tower 1, Prudential Towers, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 8
1 / 8
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
HRE Properties
Площадь
от 38 м² до 288 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 746 693 AEDот 14 165 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
10%
При передаче
20%
После передачи
50%
Период рассрочки
24 месяца
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность36
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
38 – 48
746 693 – 844 301
17 491 – 19 364
1 спальня
76 – 129
1 177 090 – 1 942 272
15 016 – 15 468
2 спальни
118
1 862 673
15 683

Описание

Элегантная жилая башня в Jumeirah Village Circle. В клубном доме Sky Hills 2 гармонично сочетаются пригородный комфорт и удобства городской среды. Красота природы и продуманная функциональность планировок делают резиденцию идеальным местом для размеренной жизни и спокойного отдыха. Ключевые особенности - Все апартаменты проекта полностью меблированы и представлены с чистовой дизайнерской отделкой, панорамным остеклением, балконами и встроенной техникой немецкой фирмы Bosch. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, баскетбольный и теннисный корты, детская игровая площадка, бассейн, сауна, лаунж-зона. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это район с ухоженными парками, прогулочными аллеями и высоким уровнем безопасности. Застройка этой части города проектируется по кругу, что создает атмосферу тихого закрытого сообщества. В комьюнити есть вся необходимая инфраструктура. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению вблизи шоссе Al Khalil Road, дорога до Dubai Sports City и Dubai Hills Mall займет 8 минут, до Emirates Golf Club и Mall of the Emirates – 12 минут. Чтобы добраться до Dubai Mall и Palm Jumeirah, потребуется 17 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
Prudential Tower 1, Prudential Towers, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа400 м
Магазин300 м
Медицинский центр350 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
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