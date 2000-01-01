Shoreline by Damac

Описание

Элитная резиденция на экзотических берегах Рас-эль-Хаймы. Роскошные апартаменты клубного дома Shoreline предлагают уединение и комфорт с великолепными видами на бирюзовые воды Персидского залива. Ощутите истинное единение с природой в окружении живописных лагун, частных пляжей и тропической зелени. Ключевые особенности - Все лоты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, просторными балконами. Минималистичный дизайн выполнен в нейтральных тонах с добавлением ярких акцентов. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, оборудование для водных видов спорта, отдельные бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, spa-салон, zen-сад. Инфраструктура района Al Marjan Island – курортный архипелаг в эмирате Рас-эль-Хайма. Резидентам предлагается широкий спектр премиальных услуг, включая отели мирового класса, рестораны с изысканной кухней, эксклюзивные магазины и яхтенные пристани. В 2027 году на острове откроется казино Wynn, которое превратит район в ведущий центр развлечений в регионе. Также в радиусе 15 минут находятся школы Khawla Bin Hakim School и RAK Academy: Al Hamra, медицинская клиника Sheikh Khalifa Specialty Hospital. Преимущества расположения Острова связаны с материком дорогой Al Marjan Island Boulevard, по которой за 5 минут можно добраться до Wynn Resort, за 17 минут — до Royal Yacht Club RAK и Dreamland Aquapark, за 26 минут – до Flamingo Beach. Путь до Downtown Dubai займет 65 минут. Дорога до аэропорта Ras Al Khaimah Airport составит 34 минуты.