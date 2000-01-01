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Shoreline by Damac

7, Al Yaquot Square, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 75 м² до 488 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 1 834 000 AEDот 21 102 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков2.8 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
75 – 89
1 834 000 – 2 354 000
24 343 – 26 423
2 спальни
115 – 154
2 802 000 – 4 020 000
24 285 – 26 051
3 спальни
183 – 192
4 420 000 – 4 928 000
24 150 – 25 539

Описание

Элитная резиденция на экзотических берегах Рас-эль-Хаймы. Роскошные апартаменты клубного дома Shoreline предлагают уединение и комфорт с великолепными видами на бирюзовые воды Персидского залива. Ощутите истинное единение с природой в окружении живописных лагун, частных пляжей и тропической зелени. Ключевые особенности - Все лоты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, просторными балконами. Минималистичный дизайн выполнен в нейтральных тонах с добавлением ярких акцентов. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, оборудование для водных видов спорта, отдельные бассейны для взрослых и детей, детская игровая площадка, spa-салон, zen-сад. Инфраструктура района Al Marjan Island – курортный архипелаг в эмирате Рас-эль-Хайма. Резидентам предлагается широкий спектр премиальных услуг, включая отели мирового класса, рестораны с изысканной кухней, эксклюзивные магазины и яхтенные пристани. В 2027 году на острове откроется казино Wynn, которое превратит район в ведущий центр развлечений в регионе. Также в радиусе 15 минут находятся школы Khawla Bin Hakim School и RAK Academy: Al Hamra, медицинская клиника Sheikh Khalifa Specialty Hospital. Преимущества расположения Острова связаны с материком дорогой Al Marjan Island Boulevard, по которой за 5 минут можно добраться до Wynn Resort, за 17 минут — до Royal Yacht Club RAK и Dreamland Aquapark, за 26 минут – до Flamingo Beach. Путь до Downtown Dubai займет 65 минут. Дорога до аэропорта Ras Al Khaimah Airport составит 34 минуты.

Инфраструктура

На карте
7, Al Yaquot Square, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин1 км
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Терраса

Застройщик

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
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