Serene Gardens II by Prescott

Ключевые особенности проекта Жилой комплекс расположится на охраняемой озелененной территории с живописным променадом, бассейном, зоной для загара, BBQ, детской площадкой, теннисным кортом, беговой дорожкой, скейт-парком, полем для мини-гольфа и открытым кинотеатром. Резиденты смогут воспользоваться переговорной, спортивным залом, библиотекой, бильярдной и игровой комнатой с настольным футболом. На территории предусмотрены автомобильная и велосипедная парковки. Особенности инфраструктуры Удачная локация в семейном хорошо развитом комьюнити Discovery Gardens обеспечит доступ ко всем необходимым удобствам и развлечениям. Рядом с комплексом находится торговый центр Discovery Gardens Pavilion с фудкортами, супермаркетом, салоном красоты и медицинской клиникой. В шаговой доступности расположен один из лучших торговых-развлекательных центров Дубая – Ibn Battuta Mall с магазинами, кафе, ресторанами, spa-салонами, кинотеатром и батутным парком Sky Zone. Качественная отделка Просторные апартаменты и студии с высокими потолками, свободной планировкой и панорамными окнами отличаются изысканным дизайнерским оформлением и высококачественной отделкой. Все помещения полностью меблированы, кухни оборудованы встраиваемой техникой. Транспортная доступность Удобный выезд на крупные автодороги Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road позволит быстро добираться до ключевых локаций Дубая. Рядом с комплексом расположены автобусная остановка и станция метро. Дорога до международных аэропортов Al Maktoum и DXB займет 25-30 минут.

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