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Serene Gardens II by Prescott

133, 6A Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикPrescott Real Estate
Площадьот 36 м² до 125 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена599 000 AED
от 599 000 AED
от 13 316 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%119 800 AED
При оформлении договора
4%23960 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%239 600 AED
При передаче
40%239 600 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 599 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Комната для игры в теннис
  • Теннисный корт
  • Бильярдная комната
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Терраса
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа3 км
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Метро2 км

Описание

Serene Gardens II – это современный жилой комплекс для тех, кто ищет роскошную и комфортную жизнь в престижном районе Дубая. Здесь все необходимое находится рядом, а атмосфера спокойствия и красоты окружает вас повсюду. Станьте частью этого уникального сообщества и насладитесь всеми его возможностями.

Ключевые особенности проекта Жилой комплекс расположится на охраняемой озелененной территории с живописным променадом, бассейном, зоной для загара, BBQ, детской площадкой, теннисным кортом, беговой дорожкой, скейт-парком, полем для мини-гольфа и открытым кинотеатром. Резиденты смогут воспользоваться переговорной, спортивным залом, библиотекой, бильярдной и игровой комнатой с настольным футболом. На территории предусмотрены автомобильная и велосипедная парковки. Особенности инфраструктуры Удачная локация в семейном хорошо развитом комьюнити Discovery Gardens обеспечит доступ ко всем необходимым удобствам и развлечениям. Рядом с комплексом находится торговый центр Discovery Gardens Pavilion с фудкортами, супермаркетом, салоном красоты и медицинской клиникой. В шаговой доступности расположен один из лучших торговых-развлекательных центров Дубая – Ibn Battuta Mall с магазинами, кафе, ресторанами, spa-салонами, кинотеатром и батутным парком Sky Zone. Качественная отделка Просторные апартаменты и студии с высокими потолками, свободной планировкой и панорамными окнами отличаются изысканным дизайнерским оформлением и высококачественной отделкой. Все помещения полностью меблированы, кухни оборудованы встраиваемой техникой. Транспортная доступность Удобный выезд на крупные автодороги Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road позволит быстро добираться до ключевых локаций Дубая. Рядом с комплексом расположены автобусная остановка и станция метро. Дорога до международных аэропортов Al Maktoum и DXB займет 25-30 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36 - 37
599 000 - 650 000
16 220 - 17 348
1 спальня
59 - 75
900 000 - 1 000 000
13 316 - 15 083
2 спальни
109 - 114
1 550 000 - 1 550 000
13 594 - 14 133
3 спальни
123 - 125
1 700 000 - 1 800 000
13 749 - 14 370

Инфраструктура

133, 6A Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates