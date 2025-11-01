Serene Gardens

Serene GardensUnited Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, 7 Street, 16
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Зона отдыха
- Площадка для барбекю
- Кинотеатр
Транспортная доступность
Описание
Современный проект в тихом районе Al Furjan на территории Jebel Ali District. Размеренный образ жизни, комфорт и живописная природа – все это теперь доступно вам. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами, панорамными окнами и качественной отделкой.
Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: зона барбекю, коворкинг-пространство, озелененная территория, тренажерный зал, частный кинотеатр, клубный дом, бассейн. За 5-10 минут можно доехать до аптеки Discovery Gardens, магазинов KP Mart Supermarket и Carrefour Market, ресторанов Loui Restaurant & Cafe Jumeirah Park, школ Dubai British School и The Arbor School, детского сада Chubby Cheeks Nursery Furjan, торгового центра Ibn Battuta Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road, что позволяет легко добраться до любой точки города. Быстрый доступ к Al Furjan Metro Station. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25-30 минут на автомобиле. Надежный застройщик Prescott Real Estate – компания, которая основана в 2005 году. Застройщик занимается приобретением и развитием стратегических участков, а также проектированием и строительством недвижимости на территории ОАЭ.