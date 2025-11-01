Serene Gardens

Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: зона барбекю, коворкинг-пространство, озелененная территория, тренажерный зал, частный кинотеатр, клубный дом, бассейн. За 5-10 минут можно доехать до аптеки Discovery Gardens, магазинов KP Mart Supermarket и Carrefour Market, ресторанов Loui Restaurant & Cafe Jumeirah Park, школ Dubai British School и The Arbor School, детского сада Chubby Cheeks Nursery Furjan, торгового центра Ibn Battuta Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road, что позволяет легко добраться до любой точки города. Быстрый доступ к Al Furjan Metro Station. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25-30 минут на автомобиле. Надежный застройщик Prescott Real Estate – компания, которая основана в 2005 году. Застройщик занимается приобретением и развитием стратегических участков, а также проектированием и строительством недвижимости на территории ОАЭ.

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