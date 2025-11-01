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Serene Gardens

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, 7 Street, 16
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикPrescott Real Estate
Площадьот 93 м² до 194 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 370 000 AED
от 1 370 000 AED
от 8 245 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%274 000 AED
При оформлении договора
4%54800 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%548 000 AED
При передаче
40%548 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 370 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр7 км
Метро450 м

Описание

Современный проект в тихом районе Al Furjan на территории Jebel Ali District. Размеренный образ жизни, комфорт и живописная природа – все это теперь доступно вам. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами, панорамными окнами и качественной отделкой.

Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: зона барбекю, коворкинг-пространство, озелененная территория, тренажерный зал, частный кинотеатр, клубный дом, бассейн. За 5-10 минут можно доехать до аптеки Discovery Gardens, магазинов KP Mart Supermarket и Carrefour Market, ресторанов Loui Restaurant & Cafe Jumeirah Park, школ Dubai British School и The Arbor School, детского сада Chubby Cheeks Nursery Furjan, торгового центра Ibn Battuta Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road, что позволяет легко добраться до любой точки города. Быстрый доступ к Al Furjan Metro Station. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25-30 минут на автомобиле. Надежный застройщик Prescott Real Estate – компания, которая основана в 2005 году. Застройщик занимается приобретением и развитием стратегических участков, а также проектированием и строительством недвижимости на территории ОАЭ.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
93 - 194
1 370 000 - 1 600 000
8 245 - 15 012

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, 7 Street, 16