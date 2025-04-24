Каталог
SERA by Emaar

76/23, Al Khaleej Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 239 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 579 378 $от 7 694 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При сдаче объекта
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70 – 72
579 378 – 613 411
8 227 – 8 487
2 спальни
111 – 129
873 151 – 1 062 102
7 865 – 8 201
3 спальни
154
1 187 888 – 1 242 068
7 694 – 8 035
Описание

Проект SERA от Emaar Properties в престижном прибрежном районе Rashid Yachts & Marina отличается просторными планировками и особой атмосферой проживания у воды. Современная архитектура комплекса сочетается с комфортной инфраструктурой, обеспечивая качественные условия для жизни. Ключевые особенности – Апартаменты с 1–3 спальнями площадью от 70 до 173 м², продуманные планировки с акцентом на простор и виды на марину и зеленые зоны. – Курортная инфраструктура: бассейны, фитнес-центр, площадки для йоги, амфитеатр под открытым небом, падел- и баскетбольные корты, детские площадки и прогулочные набережные. – Современная архитектура и отделка в мягких песочных оттенках; панорамное остекление и акценты цвета шампань создают стильное и сбалансированное жилое пространство. – Проект реализован девелопером Emaar Properties с мировым опытом и масштабным портфелем. Преимущества расположения: SERA расположен в престижном прибрежном районе Rashid Yachts & Marina. Дорога до Al Shindagha Heritage District займет 18 минут, до Downtown Dubai и Dubai Marina – 20–30 минут. До Dubai International Airport – около 25 минут.

Локация

На карте
76/23, Al Khaleej Street, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море1 км
Средняя школа4 км
Магазин1 км
Медицинский центр4 км
Метро2 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

