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Sapphire 32

1/1, 26 Street, District JVC 12, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикDar Al Karama Properties
Площадьот 36 м² до 240 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена650 995 AED
от 650 995 AED
от 11 617 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%65 099 AED
При оформлении договора
10%65099 AED
+
4%26040 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%260 398 AED
После передачи
40%260 398 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж4 кв. 2023
Этажность33
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 650 995 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 4
  • Грузовой лифт
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Зона отдыха

Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Средняя школа1 км
Магазин400 м
Медицинский центр4 км

Описание

Эксклюзивный проект в семейном районе JVC отражает синергию роскошного дизайна и активного ритма городской жизни. Приглашаем вас окунуться в мир, где каждый уголок наполнен элегантностью и комфортом. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Панорамные окна и потолки высотой 3,4 метра пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство. Все лоты представлены с качественной отделкой и меблировкой.

Жителям комплекса доступны: бассейны для детей и взрослых, игровая площадка, детская комната, компьютерный центр, коворкинг, многофункциональный зал и зоны отдыха. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Rubiyan Grocery и West Zone Fresh, рестораны One Life Kitchen & Café, Cloud 10 и Goose Island Tap House, дошкольные учреждения Green Roots Nursery и Erudio Early Childhood Center, аптека Life Pharmacy, торговый центр Circle Mall, школа JSS International School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Надежный застройщик Dar Al Karama Properties — девелоперская компания, которая с 1985 года строит и развивает проекты в районах Downtown Dubai, Dubai Hills и Palm Jumeirah. Компания большое внимание уделяет экологичности, безопасности и первоклассным удобствам.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36 - 36
650 995 - 700 509
17 973 - 18 954
1 спальня
44 - 88
727 887 - 1 026 799
11 617 - 16 306
2 спальни
99 - 118
1 409 711 - 1 923 680
14 128 - 16 215
3 спальни
140 - 240
2 111 137 - 3 389 117
14 077 - 14 995

Инфраструктура

1/1, 26 Street, District JVC 12, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates