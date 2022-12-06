Sapphire 32

Жителям комплекса доступны: бассейны для детей и взрослых, игровая площадка, детская комната, компьютерный центр, коворкинг, многофункциональный зал и зоны отдыха. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Rubiyan Grocery и West Zone Fresh, рестораны One Life Kitchen & Café, Cloud 10 и Goose Island Tap House, дошкольные учреждения Green Roots Nursery и Erudio Early Childhood Center, аптека Life Pharmacy, торговый центр Circle Mall, школа JSS International School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Надежный застройщик Dar Al Karama Properties — девелоперская компания, которая с 1985 года строит и развивает проекты в районах Downtown Dubai, Dubai Hills и Palm Jumeirah. Компания большое внимание уделяет экологичности, безопасности и первоклассным удобствам.

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