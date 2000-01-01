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ГлавнаяЖилые комплексыSamana Park Meadows

Samana Park Meadows

Desert Sun Tower, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 8
1 / 8
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 40 м² до 133 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 694 000 AEDот 11 690 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
57AED
После передачи
23%
Период рассрочки
46 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
Высота потолков3.3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
40 – 54
694 000 – 804 000
14 739 – 17 217
1 спальня
76 – 86
1 049 000 – 1 109 000
12 818 – 13 770
2 спальни
109 – 133
1 489 000 – 1 559 000
11 690 – 13 627

Описание

Элегантная жилая башня в районе Dubailand. Изысканная архитектура апарт-комплекса Samana Park Meadows и продуманные планировки создают атмосферу спокойствия и комфорта. Проект окружен парками, отелями, ресторанами и достопримечательностей, чтобы подарить незабываемый опыт и стать настоящим домом для самых взыскательных жителей. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами с частными бассейнами, встроенной техникой немецких производителей. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, баскетбольный корт, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зона, кинотеатр, spa-салон. Инфраструктура района Dubailand – закрытое сообщество с развитой инфраструктурой. Комьюнити подходит для проживания как семей с детьми, так и для молодых людей, нацеленных на развитие карьеры. На расстоянии 10-15 минут расположены: школы German School и Gems Winchester School Dubai, госпиталь Fakeeh University Hospital, торговые центры Dubai Outlet Mall, Silicon Central Mall, зеленые прогулочные зоны North Park и Nad Al Sheba 4 Park. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Al Ain-Dubai Road, за 20 минут можно добраться до таких популярных локаций как Burj Khalifa, Dubai Mall, Downtown Dubai. Путь до IMG World и Global Village составит 10 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Локация

На карте
Desert Sun Tower, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
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