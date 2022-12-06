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Главная - Жилые комплексы - Samana Manhattan 2

Samana Manhattan 2

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 12, Tiger Tower
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 104 м² до 139 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 756 629 AED
от 1 756 629 AED
от 14 065 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%351 326 AED
При оформлении договора
4%70265 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%966 146 AED
После передачи
25%439 157 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 756 629 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин500 м
Медицинский центр2 км

Описание

Вдохновленный успехом башни Манхэттен-1, новый комплекс Манхэттен-2 подарит еще больше комфорта и элегантности своим резидентам. Выгодная локация в популярном районе JVC обеспечивает удобную инфраструктуру — многочисленные магазины, кафе, школы и медицинские центры в пешей доступности.

20-этажный жилой комплекс предлагает на выбор студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями, всего 191 лот. Все лоты продаются с отделкой, встроенной кухней и меблировкой. 1- и 2-спальные апартаменты могут похвастаться стеклянными частными бассейнами на личном балконе и прекрасными видами на зеленые скверы и внутренний двор с бассейном уникального дизайна. На территории проекта расположены спортзал, спортплощадка, беговая дорожка, открытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, игровая зона, зона для прогулок и отдыха, площадка для барбекю. За 5-10 минут можно добраться до супермаркетов New Jame, Cistys, Nine Star, Cart, Trust Value, школы JSS International School и Sunmarke School, медицинских центров Aster Clinic, Life Medical Center и Magnum Dental Clinic. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
104 - 139
1 756 629 - 1 961 829
14 065 - 16 759

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 12, Tiger Tower