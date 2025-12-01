Samana California

На территории созданы все условия для жизни и отдыха: бассейны для детей и взрослых, сауна и парная, игровая комната, корт для падел-тенниса, зона барбекю, беговая дорожка, кинотеатр на открытом воздухе, джакузи и фитнес-центры. За 5-10 минут можно доехать до аптеки HealthHub Pharmacy, супермаркетов Carrefour Market, Fajer Al Madina и VIVA Supermarket, поля для крикета The Gardens Cricket Ground, школ Dubai British School и The Winchester School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road, что позволяет легко добраться до любой точки города. Быстрый доступ к Al Furjan Metro Station. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25-30 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Жилой комплекс находится в 15 минутах от районов Dubai Marina, Palm Jumeirah и Jumeirah Village Circle. Чуть дальше расположены отель-парус Burj Al Arab, небоскреб Burj Khalifa, торговый центр Dubai Mall. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

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