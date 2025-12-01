ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Samana California

Samana California

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, 6 Street, 131
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 23
Визуализация
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 119 м² до 164 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 821 150 AED
от 1 821 150 AED
от 11 870 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
25%455 288 AED
При оформлении договора
4%72846 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%910 575 AED
После передачи
25%455 288 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 821 150 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км

Описание

Новый проект в развитом районе Al Furjan с благоприятными условиями как для семейного проживания, так и для ведения бизнеса. Благодаря современному дизайну здания и захватывающему панорамному виду на городской пейзаж, комплекс излучает изысканность и величие. В комплексе представлены студии, апартаменты с 1-2 спальнями. Большие окна пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство.

На территории созданы все условия для жизни и отдыха: бассейны для детей и взрослых, сауна и парная, игровая комната, корт для падел-тенниса, зона барбекю, беговая дорожка, кинотеатр на открытом воздухе, джакузи и фитнес-центры. За 5-10 минут можно доехать до аптеки HealthHub Pharmacy, супермаркетов Carrefour Market, Fajer Al Madina и VIVA Supermarket, поля для крикета The Gardens Cricket Ground, школ Dubai British School и The Winchester School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между улиц Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road, что позволяет легко добраться до любой точки города. Быстрый доступ к Al Furjan Metro Station. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет 25-30 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Жилой комплекс находится в 15 минутах от районов Dubai Marina, Palm Jumeirah и Jumeirah Village Circle. Чуть дальше расположены отель-парус Burj Al Arab, небоскреб Burj Khalifa, торговый центр Dubai Mall. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
119 - 164
1 821 150 - 1 975 050
11 870 - 16 531

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jebel Ali, Community Jabal Ali 1, 6 Street, 131