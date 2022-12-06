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Samana California 2

132, 6 Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 114 м² до 196 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 795 500 AED
от 1 795 500 AED
от 11 732 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
20%359100 AED
+
4%71820 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%538 650 AED
После передачи
50%897 750 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 795 500 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км

Описание

Cовременный жилой проект в самом сердце Дубая от застройщика Samana Developers ждет ценителей стильной современной архитектуры, удобства, комфорта и безопасности. Утопающий в зелени, этот уголок безмятежности в тихом и экологичном районе подарит вам и вашей семье спокойную, комфортабельную и роскошную жизнь.

На выбор в жилом комплексе предлагаются студии класса люкс, апартаменты с 1-2 спальнями и роскошные дуплексы с личными бассейнами. Апартаменты оформлены в футуристическом стиле, в отделке использованы экологичные материалы. На территории есть все для досуга и комфортного отдыха: открытые террасы, детский и взрослый бассейны, зоны BBQ, кинотеатр под открытым небом, крытый и открытый тренажерные залы, сауна, теннисный корт на крыше и детская площадка. Жилой комплекс расположен в тихом зеленом районе с богатой жилой инфраструктурой. Для жителей доступны два парка, живописные сады, пешеходные и велосипедные дорожки, несколько школ, детские сады, два медицинских центра, аптека и супермаркеты. В 10-ти минутах езды находятся крупные торговые центры Furjan Pavilions и Al Furjan West с ресторанами, кафе и спа-салонами. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен недалеко от основных дорог, благодаря чему жители могут легко и быстро добраться до главных достопримечательностей города, таких как Dubai Marina, Palm Jumeirah и Jumeirah Village Circle. Хорошо развита система общественного транспорта, включая автобусы и метро. Остановки общественного транспорта находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Аэропорты Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport находятся в 25-30 минутах езды. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих частных девелоперов ОАЭ и часть конгломерата Samana Group, объединяющего 10 всемирно признанных компаний. Обладатель различных престижных наград, в том числе в номинациях: «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
114 - 196
1 795 500 - 2 307 474
11 732 - 15 642

Инфраструктура

132, 6 Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates