Samana California 2

На выбор в жилом комплексе предлагаются студии класса люкс, апартаменты с 1-2 спальнями и роскошные дуплексы с личными бассейнами. Апартаменты оформлены в футуристическом стиле, в отделке использованы экологичные материалы. На территории есть все для досуга и комфортного отдыха: открытые террасы, детский и взрослый бассейны, зоны BBQ, кинотеатр под открытым небом, крытый и открытый тренажерные залы, сауна, теннисный корт на крыше и детская площадка. Жилой комплекс расположен в тихом зеленом районе с богатой жилой инфраструктурой. Для жителей доступны два парка, живописные сады, пешеходные и велосипедные дорожки, несколько школ, детские сады, два медицинских центра, аптека и супермаркеты. В 10-ти минутах езды находятся крупные торговые центры Furjan Pavilions и Al Furjan West с ресторанами, кафе и спа-салонами. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен недалеко от основных дорог, благодаря чему жители могут легко и быстро добраться до главных достопримечательностей города, таких как Dubai Marina, Palm Jumeirah и Jumeirah Village Circle. Хорошо развита система общественного транспорта, включая автобусы и метро. Остановки общественного транспорта находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Аэропорты Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport находятся в 25-30 минутах езды. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих частных девелоперов ОАЭ и часть конгломерата Samana Group, объединяющего 10 всемирно признанных компаний. Обладатель различных престижных наград, в том числе в номинациях: «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

Подробнее