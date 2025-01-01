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Samana Barari Avenue Retail

16, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 51 м² до 217 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 1 500 549 AEDот 28 106 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
15%
При сдаче объекта
5%
После сдачи объекта
60%
Период рассрочки после сдачи объекта
84 месяца
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность32
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовКоммерция
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
51 – 217
1 500 549 – 6 118 344
28 106 – 28 968
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный деловой центр в Majan. Бизнес-парк SAMANA Barari Avenue создан для компаний, стремящихся к росту, инновациям и стратегическому присутствию на одном из самых перспективных рынков Ближнего Востока. Здесь возможности трансформируются в успех, а локация работает на ваш бизнес. Ключевые особенности - Премиальные офисные пространства и торговые помещения с высокой проходимостью. - Современные планировки, встроенные инженерные решения и удобства, необходимые для эффективной работы. - Кафе, парковочные зоны, продуманное внутреннее пространство для сотрудников и посетителей. Преимущества расположения Проект расположен между двумя ключевыми магистралями Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Ain-Dubai Road. Дорога до ярмарки Global Village и парка развлечений IMG Worlds of Adventure займет 10 минут, до сада цветов Dubai Miracle Garden – 15 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 20 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
16, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Медицинский центр850 м
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Зона отдыха

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
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