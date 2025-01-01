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ГлавнаяЖилые комплексыSafa 1 by Arada

Safa 1 by Arada

Al Falah camp, Muwaileh Commercial, Tugariet Muwaileh, Sharjah, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 7
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 67 м² до 206 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 983 000 AEDот 13 096 AED/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
30%
При передаче
65%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67 – 88
983 000 – 1 262 000
14 330 – 14 595
2 спальни
97 – 154
1 384 000 – 2 199 000
14 199 – 14 256
3 спальни
185 – 206
2 432 000 – 2 762 000
13 096 – 13 368
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в Aljada, где очаровательные улицы переплетаются с современной архитектурой и природным ландшафтом. Продуманный до мелочей, клубный дом Safa 1 создан для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Просторные планировки и изысканные интерьеры создают идеальное место для вас и вашей семьи. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, встроенной техникой европейских брендов и гардеробными, системой «Умный дом». Благодаря панорамным окнам в доме всегда будет много естественного освещения. - Резидентам доступны: бассейн и тренажерный на территории комплекса, кинотеатр, скейт-парк, прямой доступ к спортивному комплексу, который включает футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, корты для падел-тенниса и классического тенниса и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи крупного шоссе Khalid Bin Sultan Alqasimi Boulevard Road. Дорога до торгового центра City Centre Al Zahia и до района Naseej cultural district займет 5 минут, до ближайшего парка Al Jada Park Sharjah – 7 минут, до пляжа Al Mamzar Beach – 30 минут. Аэропорт Sharjah International Airport находится в 15 минутах пути, Dubai International Airport – в 25 минутах.

Локация

На карте
Al Falah camp, Muwaileh Commercial, Tugariet Muwaileh, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Падел-теннис
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