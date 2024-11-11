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ГлавнаяЖилые комплексыRuby by Binghatti

Ruby by Binghatti

5, 7 Street, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 33 м² до 182 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 739 000 AEDот 13 216 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность27
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
33 – 38
739 000 – 819 000
21 323 – 22 001
1 спальня
57 – 76
1 058 000 – 1 212 000
15 854 – 18 276
2 спальни
107 – 160
1 870 000 – 2 125 000
13 216 – 17 339
3 спальни
182
2 657 000
14 594
Брошюра проекта

Описание

Премиальный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Изысканная архитектура клубного дома Ruby гармонично вписывается в городской пейзаж и создает атмосферу сдержанной роскоши. Элегантные интерьеры отличаются минималистичным дизайном и функциональностью планировок. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в пастельных нейтральных тонах с рубиновыми цветовыми акцентами. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам дом будет наполнен естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, беговая дорожка, отдельные бассейны для детей и взрослых, детская площадка, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Hessa Street. Дорога до Circle Mall займет 4 минуты, до Butterfly Garden – 11 минут, до IMG Worlds of Adventure и Global Village – 16 минут. Путь до Dubai Mall и Burj Khalifa составит 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
5, 7 Street, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа600 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Застройщик

Binghatti Holding LTD

Binghatti Holding LTD

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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