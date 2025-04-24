Каталог
Rove HQ Offices by IRTH

Windsor Manor, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
IRTH Development
Площадь
от 60 м² до 2183 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 778 761 $от 12 896 $/м²

График платежей *

При бронировании
15%
До завершения строительства
35%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовОфис
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
60 – 2183
778 761 – 28 155 200
12 896
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Первое офисное здание нового поколения под гостиничным брендом Rove Hotels в Marasi Bay Marina. HQ by Rove меняет представления об офисе, создавая среду, где комфорт и энергия гостеприимства сочетаются с функциональностью и престижем. Ключевые особенности - Полностью оборудованные и меблированные офисные пространства. Благодаря подвижным модулям можно легко менять конфигурацию помещений, превращая открытые планировки в закрытые и наоборот. - Сотрудники офисов могут воспользоваться консьерж-сервисом от компании Cushman & Wakefield Core. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, бассейн, терраса для йоги, корты для баскетбола и падел-тенниса, кафе, магазин, салон красоты, библиотека, студия подкастов и др. Преимущества расположения Бизнес-центр находится в ярком прибрежном районе с 12-километровой набережной, ресторанами, зонами отдыха и развлечений. Комьюнити также отличается хорошей транспортной доступностью — всего за 3 минуты можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. Дорога до районов DIFC и Downtown Dubai замет 5 минут, до Dubai Design District — 10 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
Windsor Manor, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Средняя школа50 м
Магазин850 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

IRTH Development

IRTH Development

Застройщик создает экологичные жилые комплексы, воплощая принципы устойчивого развития. Компания, сравнительно недавно вышедшая на рынок, с энтузиазмом инвестирует в строительство с использованием возобновляемой энергии и экологически чистых материалов в Дубае, Париже и Стамбуле. Стремление к гармонии человека и природы — ценность команды.
Подробнее

Каталог