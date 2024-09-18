RoseWell by Nshama

Описание

Зеленый оазис в динамично развивающемся районе Town Square. В RoseWell современная архитектура гармонично сочетается с природным спокойствием. Этот проект идеально подходит для семей с детьми и молодых специалистов, которые ценят комфорт и уют. Ключевые особенности — Светлая отделка с использованием качественных материалов дополнена встроенной бытовой техникой немецких брендов. Панорамное остекление от пола до потолка наполняет апартаменты естественным светом. — Инфраструктура комплекса включает бассейн, тренажерный зал, детские игровые площадки, зону барбекю и удобства для владельцев домашних животных. — На территории сообщества: километры парков и велосипедных дорожек, розничные магазины, кафе, рестораны и спортивные арены. Преимущества расположения Клубный дом находится в Town Square — одном из семейных комьюнити Дубая с развитой транспортной доступностью. Дорога до Dubai Mall, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Hills Mall, District 2020 и Burj Al Arab займет 20-30 минут. Добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Kite Beach, Al Fahidi и Motiongate Dubai можно за 30-40 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 25 минутах пути.