RoseWell by Nshama

Safi Building, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Nshama
Площадь
от 50 м² до 77 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 280 705 $от 5 275 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
50
280 705
5 527
2 спальни
77
408 411
5 275
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Зеленый оазис в динамично развивающемся районе Town Square. В RoseWell современная архитектура гармонично сочетается с природным спокойствием. Этот проект идеально подходит для семей с детьми и молодых специалистов, которые ценят комфорт и уют. Ключевые особенности — Светлая отделка с использованием качественных материалов дополнена встроенной бытовой техникой немецких брендов. Панорамное остекление от пола до потолка наполняет апартаменты естественным светом. — Инфраструктура комплекса включает бассейн, тренажерный зал, детские игровые площадки, зону барбекю и удобства для владельцев домашних животных. — На территории сообщества: километры парков и велосипедных дорожек, розничные магазины, кафе, рестораны и спортивные арены. Преимущества расположения Клубный дом находится в Town Square — одном из семейных комьюнити Дубая с развитой транспортной доступностью. Дорога до Dubai Mall, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Hills Mall, District 2020 и Burj Al Arab займет 20-30 минут. Добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Kite Beach, Al Fahidi и Motiongate Dubai можно за 30-40 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 25 минутах пути.

Локация

На карте
Safi Building, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа2 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю

Застройщик

Nshama

Nshama

Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае?
    Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае? 04.03.2025
  2. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
