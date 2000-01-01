Riverside by Damac

Описание

Вдохновляющий эксклюзивный проект среди голубых лагун и чистейших песчаных пляжей в самом центре города. Damac Riverside располагает большой благоустроенной территорией с прогулочными зонами и садами. Основная концепция – гармония окружающей природы с передовыми удобствами, где каждый момент станет незабываемым и комфортным. Ключевые особенности – Премиальная коллекция вилл и таунхаусов с 4 и 5 спальнями, сочетающих в себе изысканность и удобство. – Территория ЖК разделена на две зоны: зеленую и водную – каждая предлагает множество возможностей для отдыха и развлечений. – В Damac Riverside два собственных ресторана с завораживающими панорамными видами на набережную. Здесь можно насладиться гастрономическими произведениями и провести время в приятной атмосфере. Инфраструктура района Комплекс обладает богатой внутренней инфраструктурой с обширным количеством игровых зон и спортивных площадок: пространства для занятий йогой, бегом, художественной гимнастикой, гидропонные фермы и амфитеатр под открытым небом. Также к услугам жильцов на территории spa-центр Zen Spa, рестораны Portofino и Island. Преимущества расположения Damac Riverside находится в центре города между дорогами Jebel Ali Al Hibab и Emirates Rd. Благодаря близости транспортной развязки, жителям откроется быстрый доступ к ключевым направлениям. До популярного района Dubai Marina можно добраться за 24 минуты. Время в пути до аэропорта Al Maktoum International составит 29 минут.