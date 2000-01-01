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Главная - Жилые комплексы - Riverside by Damac

Riverside by Damac

Dubai Investments Park 2, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 213 м² до 317 м²
Количество спален
от 4 до 5
Стартовая цена
от 1 990 000 AEDот 9 325 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%398 000 AED
При оформлении договора
4%79 600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%995 000 AED
При передаче
30%597 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовТаунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
213
1 990 000
9 325
5 спален
317
3 180 000
10 047

Описание

Вдохновляющий эксклюзивный проект среди голубых лагун и чистейших песчаных пляжей в самом центре города. Damac Riverside располагает большой благоустроенной территорией с прогулочными зонами и садами. Основная концепция – гармония окружающей природы с передовыми удобствами, где каждый момент станет незабываемым и комфортным. Ключевые особенности – Премиальная коллекция вилл и таунхаусов с 4 и 5 спальнями, сочетающих в себе изысканность и удобство. – Территория ЖК разделена на две зоны: зеленую и водную – каждая предлагает множество возможностей для отдыха и развлечений. – В Damac Riverside два собственных ресторана с завораживающими панорамными видами на набережную. Здесь можно насладиться гастрономическими произведениями и провести время в приятной атмосфере. Инфраструктура района Комплекс обладает богатой внутренней инфраструктурой с обширным количеством игровых зон и спортивных площадок: пространства для занятий йогой, бегом, художественной гимнастикой, гидропонные фермы и амфитеатр под открытым небом. Также к услугам жильцов на территории spa-центр Zen Spa, рестораны Portofino и Island. Преимущества расположения Damac Riverside находится в центре города между дорогами Jebel Ali Al Hibab и Emirates Rd. Благодаря близости транспортной развязки, жителям откроется быстрый доступ к ключевым направлениям. До популярного района Dubai Marina можно добраться за 24 минуты. Время в пути до аэропорта Al Maktoum International составит 29 минут.

Инфраструктура

На карте
Dubai Investments Park 2, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе