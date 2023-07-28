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Residence 110

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 34/1
  1. Визуализация
Item 1 of 1
Визуализация
ЗастройщикSelect Group
Площадьот 95 м² до 277 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 924 000 AED
от 1 924 000 AED
от 18 082 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
25%481000 AED
+
4%76960 AED
После передачи
75%1 443 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2019
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 924 000 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха

Транспортная доступность

Общественный транспорт950 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр4 км
Метро2 км

Описание

Современный проект с захватывающими видами на знаменитый небоскреб Burj Khalifa и отель-парус Burj Al Arab в самом сердце Business Bay. Изысканная архитектура в сочетании с деталями интерьера задает позитивный тон и в то же время создает гостеприимную атмосферу. Жилая башня высотой 20 этажей включает студии, апартаменты с 1-3 спальнями и панорамным остеклением. Во всех лотах качественная отделка с необходимой бытовой техникой и встроенными шкафами.

На территории комплекса доступны бассейн с зонами отдыха и спортивный зал. За 5-10 минут можно доехать до театра Dubai Opera, торгового центра Dubai Mall, небоскреба Burj Khalifa. Посетив крупнейший в стране торговый центр Dubai Mall, жители получат доступ к большому количеству бутиков, ресторанов, кинотеатру, обширной развлекательной зоне с ледовым катком Dubai Ice Rink и водному зоопарку Dubai Aquarium & Underwater Zoo. Дорога до знаменитых районов Dubai Design District займет 7 минут, до финансового центра DIFC – 10 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи шоссе Ras Al Khor Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечит легкий доступ к востребованным локациям Дубая. За 15 минут можно доехать до Международного аэропорта Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 8 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
114 - 114
2 839 000 - 2 839 000
24 758 - 24 758
1 спальня
95 - 102
1 924 000 - 1 984 000
18 734 - 20 450
3 спальни
160 - 277
2 894 000 - 6 997 000
18 082 - 25 186

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 34/1

Новости о проекте

  1. Долгострой в Дубае.
    Долгострой в Дубае. 28.07.2023
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