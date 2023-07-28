Residence 110

На территории комплекса доступны бассейн с зонами отдыха и спортивный зал. За 5-10 минут можно доехать до театра Dubai Opera, торгового центра Dubai Mall, небоскреба Burj Khalifa. Посетив крупнейший в стране торговый центр Dubai Mall, жители получат доступ к большому количеству бутиков, ресторанов, кинотеатру, обширной развлекательной зоне с ледовым катком Dubai Ice Rink и водному зоопарку Dubai Aquarium & Underwater Zoo. Дорога до знаменитых районов Dubai Design District займет 7 минут, до финансового центра DIFC – 10 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи шоссе Ras Al Khor Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечит легкий доступ к востребованным локациям Дубая. За 15 минут можно доехать до Международного аэропорта Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 8 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

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