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Q Gardens Lofts 2

1/1, 26 Street, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
AYS Developers
Площадь
от 49 м² до 102 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 869 058 AEDот 17 707 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
При передаче
35%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 3
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
49 – 50
869 058 – 958 330
17 707 – 18 846
1 спальня
66 – 102
1 178 223 – 1 934 819
17 707 – 18 847

Описание

Роскошный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Интерьеры клубного дома Q Gardens Lofts 2 были разработаны известным дизайнером Aleena Waqas. Она сумела гармонично соединить современные тренды с вечной классикой, создав жилое пространство, которое не просто соответствует, а превосходит современные представления о комфорте и изысканности. Ключевые особенности - Все лоты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами и встроенной техникой от итальянских и немецких производителей. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, студия йоги, детская игровая площадка, бассейн, джакузи, сауна, лаунж-зона, кинотеатр. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это спокойный район с ухоженными парками, пешеходными дорожками и высоким уровнем безопасности. Его кольцевая застройка создает ощущение закрытого сообщества со всеми условиями для проживания семей с детьми. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению проекта, за 8 минут можно добраться до Dubai Marina, за 12 – до Emirates Mall. Путь до Palm Jumeirah составит 15 минут, до Kite Beach – 18 минут, до Burj Khalifa – 20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.

Инфраструктура

На карте
1/1, 26 Street, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин450 м
Медицинский центр1 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Терраса
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