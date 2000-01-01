Описание

Роскошный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Интерьеры клубного дома Q Gardens Lofts 2 были разработаны известным дизайнером Aleena Waqas. Она сумела гармонично соединить современные тренды с вечной классикой, создав жилое пространство, которое не просто соответствует, а превосходит современные представления о комфорте и изысканности. Ключевые особенности - Все лоты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами и встроенной техникой от итальянских и немецких производителей. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, студия йоги, детская игровая площадка, бассейн, джакузи, сауна, лаунж-зона, кинотеатр. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это спокойный район с ухоженными парками, пешеходными дорожками и высоким уровнем безопасности. Его кольцевая застройка создает ощущение закрытого сообщества со всеми условиями для проживания семей с детьми. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря удобному расположению проекта, за 8 минут можно добраться до Dubai Marina, за 12 – до Emirates Mall. Путь до Palm Jumeirah составит 15 минут, до Kite Beach – 18 минут, до Burj Khalifa – 20 минут. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.