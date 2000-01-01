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Главная - Жилые комплексы - Primero Residences by Main

Primero Residences by Main

H39, Jumeirah Park - District 5, Jumeirah Park, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Застройщик
Main Realty
Площадь
от 74 м² до 197 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 899 000 AEDот 10 097 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%89 900 AED
При оформлении договора
4%35 960 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%359 600 AED
При передаче
50%449 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 99
899 000 - 1 130 000
11 400 - 12 127
2 спальни
118 - 124
1 460 000 - 1 525 000
12 217 - 12 279
3 спальни
147 - 197
1 790 000 - 1 995 000
10 097 - 12 151

Описание

Американская мечта на берегу Персидского залива. Primero Residences — это архитектурное шедевр, пронизанное атмосферой Майами-Бич. Жилой комплекс вдохновлен белыми пляжами, лазурными волнами и безграничным небом, которые изысканно переплетаются в каждой детали проекта. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой и встроенной кухней. Дизайн выполнен в кремовых, терракотовых и каштановых оттенках, с использованием каррарского мрамора и темного благородного дерева. Лоты укомплектованы техникой ведущих европейских брендов и системой Google Home. — На территории клубного дома представлены развлечения для всей семьи: коворкинги, бассейны, детские площадки, пространство для йоги, тренажерный зал, беговые дорожки, игровая комната, сауна и парная. — В коллекции собраны лоты уникальной планировки с личными бассейнами и террасами для приватного отдыха и комфорта. Инфраструктура района Al Furjan — оживленный район с современной застройкой недалеко от залива. Комьюнити дополнительно связано между собой и близлежащими зонами 40-километровой велодорожкой. Все необходимые учреждения социальной инфраструктуры можно найти в непосредственной близости: школы и детские сады Dubai British School, Redwood Montessori Nursery, Arcadia Global School, больницы Medcare Medical Centre, Medicentres Jumeirah Park, торговый центр Ibn Battuta Mall, парки Al Furjan-Dubai Zone A Kids Park, Discovery Gardens Park. Преимущества расположения Башня имеет выезды на автомагистрали SMBZ rd и Sheikh Zayed rd, которые обеспечивают быстрое транспортное сообщение с основными районами Дубая. Вблизи резиденции также находится станция метро Discovery Garden. Дорога до Blue Waters, Dubai Marina, Burj Al Arab займет не более 10 минут, до Palm Jumeirah и знаменитого Mall of Emirates — 15-20 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно добраться за 20 минут.

Инфраструктура

На карте
H39, Jumeirah Park - District 5, Jumeirah Park, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Море7 км
Средняя школа2 км
Магазин3 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю