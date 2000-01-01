Primero Residences by Main

Описание

Американская мечта на берегу Персидского залива. Primero Residences — это архитектурное шедевр, пронизанное атмосферой Майами-Бич. Жилой комплекс вдохновлен белыми пляжами, лазурными волнами и безграничным небом, которые изысканно переплетаются в каждой детали проекта. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой и встроенной кухней. Дизайн выполнен в кремовых, терракотовых и каштановых оттенках, с использованием каррарского мрамора и темного благородного дерева. Лоты укомплектованы техникой ведущих европейских брендов и системой Google Home. — На территории клубного дома представлены развлечения для всей семьи: коворкинги, бассейны, детские площадки, пространство для йоги, тренажерный зал, беговые дорожки, игровая комната, сауна и парная. — В коллекции собраны лоты уникальной планировки с личными бассейнами и террасами для приватного отдыха и комфорта. Инфраструктура района Al Furjan — оживленный район с современной застройкой недалеко от залива. Комьюнити дополнительно связано между собой и близлежащими зонами 40-километровой велодорожкой. Все необходимые учреждения социальной инфраструктуры можно найти в непосредственной близости: школы и детские сады Dubai British School, Redwood Montessori Nursery, Arcadia Global School, больницы Medcare Medical Centre, Medicentres Jumeirah Park, торговый центр Ibn Battuta Mall, парки Al Furjan-Dubai Zone A Kids Park, Discovery Gardens Park. Преимущества расположения Башня имеет выезды на автомагистрали SMBZ rd и Sheikh Zayed rd, которые обеспечивают быстрое транспортное сообщение с основными районами Дубая. Вблизи резиденции также находится станция метро Discovery Garden. Дорога до Blue Waters, Dubai Marina, Burj Al Arab займет не более 10 минут, до Palm Jumeirah и знаменитого Mall of Emirates — 15-20 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно добраться за 20 минут.