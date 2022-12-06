Porto Playa

Жителям доступен роскошный образ жизни: кофейный бар, лаунж, игровая зона, фитнес-студия, бассейны, SPA-салон, волейбольная площадка, пляжный клуб, велосипедные дорожки, клубный дом, деловой центр, площадка для занятий йогой и медитаций, зона для пикника, детская площадка, кинотеатр, мини-гольф, зона барбекю. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркет Choithrams Mina Al Arab, рестораны Shrimp Pot Seafood Restaurant и Pickl Lagoon Stop, медицинский центр Zain. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Nakheel Blvd и Sheikh Mohamed Bin Salem Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Ras Al Khaimah International Airport можно доехать за 30 минут. Знаковая архитектура Дубая Современный проект представляет собой революционный скачок, органично сочетающий творческий потенциал и передовые технологии. Погрузитесь в мир, где опыт архитектурного мастерства переплетается с инновациями в области искусственного интеллекта. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

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