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Главная - Жилые комплексы - Porto Playa

Porto Playa

United Arab Emirates, Ras al-Khaimah City
  1. Визуализация
Item 1 of 11
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 202 м² до 348 м²
Количество спален2
Стартовая цена4 280 828 AED
от 4 280 828 AED
от 20 955 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%856 166 AED
При оформлении договора
2%85617 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%1 284 248 AED
При передаче
50%2 140 414 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стоимостьот 4 280 828 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Волейбольный корт
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин900 м
Медицинский центр2 км

Описание

Жилой комплекс ​​на острове Hayat Island в быстрорастущем эмирате Ras Al Khaimah. Расположенный на берегу моря, Porto Playa предоставляет резидентам курортный образ жизни со всеми удобствами. В комплексе представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями, президентские апартаменты с 4 спальнями, таунхаусы с 2 спальнями и виллы с 3 спальнями. Из окон со всех сторон открываются панорамные виды на пляж и живописную набережную.

Жителям доступен роскошный образ жизни: кофейный бар, лаунж, игровая зона, фитнес-студия, бассейны, SPA-салон, волейбольная площадка, пляжный клуб, велосипедные дорожки, клубный дом, деловой центр, площадка для занятий йогой и медитаций, зона для пикника, детская площадка, кинотеатр, мини-гольф, зона барбекю. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркет Choithrams Mina Al Arab, рестораны Shrimp Pot Seafood Restaurant и Pickl Lagoon Stop, медицинский центр Zain. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный доступ к улицам Al Nakheel Blvd и Sheikh Mohamed Bin Salem Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. До аэропорта Ras Al Khaimah International Airport можно доехать за 30 минут. Знаковая архитектура Дубая Современный проект представляет собой революционный скачок, органично сочетающий творческий потенциал и передовые технологии. Погрузитесь в мир, где опыт архитектурного мастерства переплетается с инновациями в области искусственного интеллекта. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
202 - 348
4 280 828 - 7 300 828
20 955 - 21 142

Инфраструктура

United Arab Emirates, Ras al-Khaimah City