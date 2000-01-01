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ГлавнаяЖилые комплексыParkway by Prestige One

Parkway by Prestige One

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 10
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Визуализация
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Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 67 м² до 161 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 550 000 AEDот 21 094 AED/м²

График платежей *

При оформлении договора
65%
При передаче
35%
Налог
4%
  1. При оформлении договора
    65%
Item 1 of 3
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность32
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Спутниковое ТВЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67
1 550 000
23 044
2 спальни
102
2 500 000
24 397
3 спальни
161
3 400 000
21 094

Описание

Современный жилой комплекс с акцентом на окружающую природу посреди динамичного города. Высокая этажность дарит незабываемые виды на парковую зону. Изысканные жилые пространства комплекса Parkway в сочетании с уникальными архитектурными решениями — это остров спокойствия в центре Дубая. Ключевые особенности — Богатое разнообразие развлечений и удобств на территории комплекса: бассейны для взрослых и детей, крытый кинотеатр с функцией звездного неба, детские игровые комнаты премиум-класса, спортивный центр, зал для йоги и др. — Первоклассные материалы и элементы декора в дизайне интерьеров, вдохновленные природой. — Все апартаменты сдаются с отделкой, встроенной кухней и меблировкой, а панорамные окна и уютные открытые балконы с домашними растениями дарят чувство комфорта. Инфраструктура района Вся необходимая для жизни инфраструктура находится на комфортном расстоянии. Школы Kinderville Ras Al Khor и Swiss International Scientific School in Dubai и медицинский пункт Dr Clinica расположены в 4-12 минутах. Супермаркеты Shabab Al Madina, Fresh KPmart и COOPS — в 3-5 минутах. Кроме того, жилой комплекс располагается в непосредственной близости от знаменитого природного заповедника Ras Al Khor, где собрано около 250 видов растений и 50 видов животных. Преимущества расположения Стратегическая локация в районе MBR City между крупными трассами Mohammed Bin Zayed Road (E311), Sheikh Zayed Road (E11) и Al Khail открывает широкие возможности для передвижения по городу. Район Downtown Dubai со знаменитыми Burj Khalifa и Dubai Mall, парк Zabeel и небоскреб Dubai Frame расположены в 15 минутах. Чтобы добраться до развлекательных парков Global Village и Worlds of Adventure, также потребуется 15 минут. Дорога в международный аэропорт Al Maktoum International Airport займет 11 минут.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин12 км
Медицинский центр11 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Гольф-симулятор
  • Лобби для гостей
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
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