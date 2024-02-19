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Park Lane by Heilbronn

15/18, 13 Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Heilbronn Properties LTD
Площадь
от 72 м² до 108 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 291 888 AEDот 17 815 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%129 189 AED
При оформлении договора
4%51 676 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%516 755 AED
При передаче
60%775 133 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2024
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
Высота потолков4 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
72 - 81
1 291 888 - 1 443 888
17 815 - 17 856
2 спальни
100 - 108
1 833 888 - 1 987 888
18 168 - 18 254

Описание

Уютная атмосфера закрытого комьюнити в центре Jumeirah Village Circle. Клубный дом Park Lane — 7-этажная жилая резиденция, в которой сочетается комфорт пригородной жизни и удобства городской среды. Гармония природы и функциональности превращают комплекс в идеальное место для размеренного быта и отдыха. Ключевые особенности — Сдержанный классический дизайн интерьеров и экстерьеров: естественное освещение, натуральное дерево, серый и белый мрамор, природные элементы и нейтральные песочные тона. — В каждой из 26 уникальных планировок резидентов ожидают просторные комнаты, балконы, панорамные окна и встроенные кухни с премиальной техникой Bosch. Апартаменты оборудованы шкафами и гардеробами в современном стиле. — Развлекательные пространства на закрытой территории внутреннего двора, на крыше и в самом здании: бассейны, корт для падел-тенниса, детская игровая площадка, парная, сауна, сад под открытым небом, спортивный зал, зоны для йоги и медитации. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — спокойный и тихий семейный район с зелеными насаждениями, парковыми аллеями и высоким уровнем безопасности. Развитая социальная инфраструктура и стратегическое расположение делают его привлекательным для жизни и инвестиций. В радиусе 5-10 минут находятся школы и детские сады JSS International School, Kids World Nursery, Mannamkuzhi House, медицинские клиники Aster, Rojmed Polyclinic, молл Circle Mall JVC, рестораны и прогулочные зоны. Преимущества расположения Park Lane располагается в городской зоне и имеет прямой доступ к автомагистралям Al Khail Rd и SMBZ Rd. Дорога до основных районов Дубая — Dubailand, Jebel Ali, Dubai Marina, Jumeirah, Downtown Dubai — займет 10-20 минут. До развлекательного комплекса Dubai Sports City, пляжа Sufouh, гольф-клуба Dubai Hills и Burj Khalifa можно добраться за 15-20 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport — за 35 минут.

Инфраструктура

На карте
15/18, 13 Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Средняя школа2 км
Магазин3 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
    Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы 11.03.2024
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