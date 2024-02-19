Park Lane by Heilbronn

Описание

Уютная атмосфера закрытого комьюнити в центре Jumeirah Village Circle. Клубный дом Park Lane — 7-этажная жилая резиденция, в которой сочетается комфорт пригородной жизни и удобства городской среды. Гармония природы и функциональности превращают комплекс в идеальное место для размеренного быта и отдыха. Ключевые особенности — Сдержанный классический дизайн интерьеров и экстерьеров: естественное освещение, натуральное дерево, серый и белый мрамор, природные элементы и нейтральные песочные тона. — В каждой из 26 уникальных планировок резидентов ожидают просторные комнаты, балконы, панорамные окна и встроенные кухни с премиальной техникой Bosch. Апартаменты оборудованы шкафами и гардеробами в современном стиле. — Развлекательные пространства на закрытой территории внутреннего двора, на крыше и в самом здании: бассейны, корт для падел-тенниса, детская игровая площадка, парная, сауна, сад под открытым небом, спортивный зал, зоны для йоги и медитации. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — спокойный и тихий семейный район с зелеными насаждениями, парковыми аллеями и высоким уровнем безопасности. Развитая социальная инфраструктура и стратегическое расположение делают его привлекательным для жизни и инвестиций. В радиусе 5-10 минут находятся школы и детские сады JSS International School, Kids World Nursery, Mannamkuzhi House, медицинские клиники Aster, Rojmed Polyclinic, молл Circle Mall JVC, рестораны и прогулочные зоны. Преимущества расположения Park Lane располагается в городской зоне и имеет прямой доступ к автомагистралям Al Khail Rd и SMBZ Rd. Дорога до основных районов Дубая — Dubailand, Jebel Ali, Dubai Marina, Jumeirah, Downtown Dubai — займет 10-20 минут. До развлекательного комплекса Dubai Sports City, пляжа Sufouh, гольф-клуба Dubai Hills и Burj Khalifa можно добраться за 15-20 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport — за 35 минут.