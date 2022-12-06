Park Greens

Жителям доступен роскошный образ жизни: пляж, озеро, кафе, кинотеатр, беговая дорожка, открытый тренажерный зал, поле для крикета, теннисные корты и площадки для падл-тенниса, волейбольная, футбольная и баскетбольная площадки, зона барбекю, детская площадка, амфитеатр, дзен-сад. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Grand и Carrefour, рестораны Nay Oxygen и Al Toot Al Abyad Malibu Food Truck, поле для гольфа Akoya. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автодорогу Jebel Ali - Lehbab Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 30 минут. Качественная отделка В интерьере преобладают теплые оттенки и атмосфера, стирающие границы между природой и домом. В комнатах установлены окна с двойным остеклением. Выполнена отделка: пол из керамогранита, встроенные шкафы, каменная столешница, кухонная техника (плита, вытяжка, холодильник и стиральная машина), фурнитура, сантехника и аксессуары. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: гараж, частный бассейн с зоной отдыха, открытый тренажерный зал, зона для йоги, прачечная и кладовая, джакузи и частный кинотеатр. Дополнительную комнату можно обустроить под рабочий кабинет, игровую комнату или библиотеку. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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