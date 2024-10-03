Каталог
Palm Central Private Residences

Palm Jebel Ali, Alwajeha Albahriah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Nakheel Properties
Площадь
от 68 м² до 910 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 680 735 $от 9 517 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
После сдачи объекта
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68
680 735
9 965
2 спальни
114
1 159 972
10 098
3 спальни
190
2 044 928
10 758
4 спальни
360
3 436 350
9 532
5 спален
447
4 786 929
10 706
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальный проект на первой береговой линии. Palm Central Private Residences — жилой комплекс на Palm Jebel Ali, где курортная атмосфера соединяется с современной эстетикой. Изысканная архитектура и дизайн, вдохновленный лазурными водами и золотым песком, дарят ощущение уединения в окружении природы. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в нейтральной палитре с использованием натуральных текстур: бежевый травертин, мрамор с зелеными прожилками, светлое дерево и текстиль серо-льняных оттенков дополнены глянцевыми латунными элементами, которые придают пространству теплоту и элегантность. — Из панорамных окон резиденций открываются завораживающие виды на Персидский залив и горизонт мегаполиса. — Инфраструктура мирового уровня включает infinity-бассейн, джакузи, тренажерный зал, корт для падел-тенниса, детские площадки, игровую комнату, коворкинг, зону для пляжного волейбола, кинотеатр и лаунж. Преимущества расположения Клубный дом находится на центральном бульваре The Spine острова Palm Jebel Ali с прямым выходом к набережной. Путь до Jebel Ali Beach займет 10 минут, до Action Park Dubai, Motiongate Dubai, Ibn Battuta Mall, Festival Plaza и Expo City Dubai — 25 минут. Дорога до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Ain Dubai, Dubai Harbour и Miki Beach продлится 30–35 минут. Ближайший аэропорт — Al Maktoum International Airport, до него можно добраться за 30 минут.

Локация

На карте
Palm Jebel Ali, Alwajeha Albahriah, Dubai, United Arab Emirates

Район Джебель-Али

Дубай
Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Здесь есть все необходимые объекты жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.
Подробнее

Транспортная доступность

Море200 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Nakheel Properties

Nakheel Properties

Компания развивается на рынке недвижимости с 2000 г. и за это время внесла большой вклад в создание современного облика ОАЭ. Главная миссия застройщика — производить объекты мирового класса для бизнеса и жизни с высоким уровнем комфорта.
Подробнее

