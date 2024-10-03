Описание

Премиальный проект на первой береговой линии. Palm Central Private Residences — жилой комплекс на Palm Jebel Ali, где курортная атмосфера соединяется с современной эстетикой. Изысканная архитектура и дизайн, вдохновленный лазурными водами и золотым песком, дарят ощущение уединения в окружении природы. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в нейтральной палитре с использованием натуральных текстур: бежевый травертин, мрамор с зелеными прожилками, светлое дерево и текстиль серо-льняных оттенков дополнены глянцевыми латунными элементами, которые придают пространству теплоту и элегантность. — Из панорамных окон резиденций открываются завораживающие виды на Персидский залив и горизонт мегаполиса. — Инфраструктура мирового уровня включает infinity-бассейн, джакузи, тренажерный зал, корт для падел-тенниса, детские площадки, игровую комнату, коворкинг, зону для пляжного волейбола, кинотеатр и лаунж. Преимущества расположения Клубный дом находится на центральном бульваре The Spine острова Palm Jebel Ali с прямым выходом к набережной. Путь до Jebel Ali Beach займет 10 минут, до Action Park Dubai, Motiongate Dubai, Ibn Battuta Mall, Festival Plaza и Expo City Dubai — 25 минут. Дорога до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Ain Dubai, Dubai Harbour и Miki Beach продлится 30–35 минут. Ближайший аэропорт — Al Maktoum International Airport, до него можно добраться за 30 минут.