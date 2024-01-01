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ГлавнаяЖилые комплексыOrise by Beyond

Orise by Beyond

Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 63 м² до 2141 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 970 000 AEDот 3 450 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
63 – 76
1 970 000 – 2 269 000
29 537 – 30 815
2 спальни
116 – 125
3 252 000 – 3 998 000
27 897 – 31 869
Брошюра проекта

Описание

Роскошные жилые башни с видом на Персидский залив в Dubai Maritime City. В жилом комплексе Orise гармонично сочетаются оживленная городская жизнь с безмятежным спокойствием прибрежной зоны. Идеальное сочетание продуманных функциональных планировок и изысканного дизайна делает каждый момент здесь особенным. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами в пастельных тонах, панорамными окнами, приватными балконами, деревянными дверьми и системой "Умный дом". - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская площадка, игровая комната, зона барбекю, дзен-сад, infinity-бассейн, сауна и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Rashid Road, по которому можно добраться с полуострова до материковой части страны. Дорога до пляжа La Mer и до Dubai Frame займет 13 минут, до рынка Gold Souk – 18 минут. Путь до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa составит 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 18 минутах.

Локация

На карте
Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
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Транспортная доступность

Море100 м
Магазин1 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Набережная
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