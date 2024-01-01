Orise by Beyond

Описание

Роскошные жилые башни с видом на Персидский залив в Dubai Maritime City. В жилом комплексе Orise гармонично сочетаются оживленная городская жизнь с безмятежным спокойствием прибрежной зоны. Идеальное сочетание продуманных функциональных планировок и изысканного дизайна делает каждый момент здесь особенным. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами в пастельных тонах, панорамными окнами, приватными балконами, деревянными дверьми и системой "Умный дом". - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская площадка, игровая комната, зона барбекю, дзен-сад, infinity-бассейн, сауна и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Rashid Road, по которому можно добраться с полуострова до материковой части страны. Дорога до пляжа La Mer и до Dubai Frame займет 13 минут, до рынка Gold Souk – 18 минут. Путь до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa составит 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 18 минутах.