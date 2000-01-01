Ora Residences by Nshama

Описание

Жилой комплекс будет расположен в активно развивающемся экологичном районе Town Square Dubai идеально подойдет тем, кто ищет спокойной, размеренной жизни с городским комфортом. Недвижимость в Ora — сочетание роскоши и удобства. А благодаря превосходному расположению, современному дизайну и развитой инфраструктуре комплекс имеет все шансы стать востребованным не только среди жителей, но и будущих инвесторов. Ключевые особенности — ORA — образец современной элегантности и совершенства. Благодаря плавным линиям, панорамным окнам и динамичным элементам впечатляющий облик здания откроет новый стандарт городской архитектуры. — Все лоты предлагаются с готовым ремонтом, оборудованной кухней и встроенной сантехникой. —Дизайн будет выдержан в спокойных натуральных оттенках и материалах с акцентом на релаксацию и спокойствие. — Внутри комплекса можно найти большое разнообразие для проведения досуга: бассейн, тренажерный зал, рестораны, магазины и детские площадки, зона для барбекю. Комьюнити поддерживает активный образ жизни, поэтому на территории или в пешей доступности располагаются велосипедные и беговые дорожки, поля игры в футбол и баскетбол. Инфраструктура района Town Square Dubai — район с развитой и удобной инфраструктурой, предусматривающий все нужное для комфортной жизни. Рядом с комплексом располагается Town Square Park, где можно гулять с детьми и заниматься спортом. Также в районе уже построены больницы, школы, рестораны, фитнес-клубы и магазины. Преимущества расположения Жилой комплекс находится в непосредственной близости от основных дорог South Boulevard Road и Al Qudra Road. Благодаря удобному расположению дорога до крупнейшего торгового центра Dubai Mall займет 29 минут. Чтобы доехать до Burj Al Arab, понадобится 24 минуты. Путь до DWC Airport составит 25 минут, а до Dubai INTL Airport — 28 минут.