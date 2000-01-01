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Главная - Жилые комплексы - Ora Residences by Nshama

Ora Residences by Nshama

492, Mira 4, Mira, Al Yalayis 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 8
1 / 8
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Застройщик
Nshama
Площадь
от 58 м² до 141 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 765 888 AEDот 12 057 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%76 589 AED
При оформлении договора
4%30636 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%306 355 AED
При передаче
50%382 944 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня
Количество корпусов1
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
58
765 888
13 205
2 спальни
93
1 150 888
12 375
3 спальни
141
1 700 000
12 057

Описание

Жилой комплекс будет расположен в активно развивающемся экологичном районе Town Square Dubai идеально подойдет тем, кто ищет спокойной, размеренной жизни с городским комфортом. Недвижимость в Ora — сочетание роскоши и удобства. А благодаря превосходному расположению, современному дизайну и развитой инфраструктуре комплекс имеет все шансы стать востребованным не только среди жителей, но и будущих инвесторов. Ключевые особенности — ORA — образец современной элегантности и совершенства. Благодаря плавным линиям, панорамным окнам и динамичным элементам впечатляющий облик здания откроет новый стандарт городской архитектуры. — Все лоты предлагаются с готовым ремонтом, оборудованной кухней и встроенной сантехникой. —Дизайн будет выдержан в спокойных натуральных оттенках и материалах с акцентом на релаксацию и спокойствие. — Внутри комплекса можно найти большое разнообразие для проведения досуга: бассейн, тренажерный зал, рестораны, магазины и детские площадки, зона для барбекю. Комьюнити поддерживает активный образ жизни, поэтому на территории или в пешей доступности располагаются велосипедные и беговые дорожки, поля игры в футбол и баскетбол. Инфраструктура района Town Square Dubai — район с развитой и удобной инфраструктурой, предусматривающий все нужное для комфортной жизни. Рядом с комплексом располагается Town Square Park, где можно гулять с детьми и заниматься спортом. Также в районе уже построены больницы, школы, рестораны, фитнес-клубы и магазины. Преимущества расположения Жилой комплекс находится в непосредственной близости от основных дорог South Boulevard Road и Al Qudra Road. Благодаря удобному расположению дорога до крупнейшего торгового центра Dubai Mall займет 29 минут. Чтобы доехать до Burj Al Arab, понадобится 24 минуты. Путь до DWC Airport составит 25 минут, а до Dubai INTL Airport — 28 минут.

Инфраструктура

На карте
492, Mira 4, Mira, Al Yalayis 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа4 км
Медицинский центр20 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Баскетбольный корт
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Постирочная
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе