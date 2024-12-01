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ONYX

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 4, JVC District 15, 10 Street, 99/1
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 143 м² до 160 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 650 000 AED
от 1 650 000 AED
от 11 460 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%330 000 AED
При оформлении договора
4%66000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%825 000 AED
При передаче
30%495 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
Старт продаж2 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 650 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 8
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа5 км
Магазин850 м
Медицинский центр9 км
Море13 км

Описание

Новый жилой комплекс в динамично развивающемся районе Jumeirah Village Circle (JVC). Узнаваемая архитектура, статусное окружение и близость к достопримечательностям делают это место по-настоящему особенным.

На выбор представлены апартаменты с 1-2 спальнями, продуманными планировками и качественной отделкой. Фурнитура, аксессуары и мебель отобраны вручную, чтобы соответствовать общему дизайну проекта. Стеклянные двери и окна создают баланс между внутренним и внешним пространством, сохраняя высокий уровень комфорта. На территории комплекса доступны: infinity-бассейн с зоной отдыха, детские и спортивные площадки, тренажерный зал, детский бассейн и баскетбольная площадка. В 10-15 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Район JVC расположен на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволит быстро добраться до знаменитых локаций Дубая. В 20-30 минутах от комплекса находятся международные аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Знаковая архитектура Дубая Оригинальный архитектурный проект в современном стиле. Пастельные бежевые оттенки гармонично сочетаются с древесными цветами фасада. Строгие линии балконов подчеркивают динамичность архитектуры. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
143 - 160
1 650 000 - 2 100 000
11 460 - 14 585

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 4, JVC District 15, 10 Street, 99/1