На выбор представлены апартаменты с 1-2 спальнями, продуманными планировками и качественной отделкой. Фурнитура, аксессуары и мебель отобраны вручную, чтобы соответствовать общему дизайну проекта. Стеклянные двери и окна создают баланс между внутренним и внешним пространством, сохраняя высокий уровень комфорта. На территории комплекса доступны: infinity-бассейн с зоной отдыха, детские и спортивные площадки, тренажерный зал, детский бассейн и баскетбольная площадка. В 10-15 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Район JVC расположен на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволит быстро добраться до знаменитых локаций Дубая. В 20-30 минутах от комплекса находятся международные аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Знаковая архитектура Дубая Оригинальный архитектурный проект в современном стиле. Пастельные бежевые оттенки гармонично сочетаются с древесными цветами фасада. Строгие линии балконов подчеркивают динамичность архитектуры. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

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