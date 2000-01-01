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ГлавнаяЖилые комплексыOne Sky Park

One Sky Park

1A, 2 Street, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Iman Developers
Площадь
от 73 м² до 196 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 358 900 AEDот 12 049 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность43
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
73 – 95
1 358 900 – 1 560 183
16 267 – 18 562
2 спальни
128 – 174
1 836 428 – 2 105 724
12 049 – 14 239
3 спальни
165 – 196
2 433 940 – 2 534 110
12 870 – 14 677

Описание

Изящный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Две жилые башни One Sky Park соединены потрясающим небесным мостом, который создает завораживающее углубление между зданиями и открывает роскошный вид. Смелые изгибы фасада придают клубному дому неповторимую притягательность, а гладкий и открытый дизайн моста реализует уникальное пространство для жителей, где они могут насладиться общением с окружающей средой и захватывающими пейзажами. Ключевые характеристики - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в спокойных нейтральных тонах. Панорамные окна и просторные балконы наполняют дом естественным светом. - Отличительной особенностью проекта стало использование в интерьере керамических плит от всемирно известного бренда Versace Ceramics. - Резидентам будут доступны: фитнес-зал, гольф-симулятор, детская игровая площадка, infinity-бассейн, лаунж-зона, zen-сад. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle – активно растущий современный район Дубая. Одним из факторов его привлекательности является расположение: комьюнити окружено двумя крупными автомагистралями, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khalil Road. В сообществе развита вся необходимая инфраструктура: торговые и развлекательные центры, парки, рестораны, кафе, школы и развивающие учреждения, медицинские клиники. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из крупных магистралей города Al Khalil Road, дорога до Bluewaters Island займет 17 минут, до Mall of Emirates и Palm Jumeirah – 20 минут, до Expo City и Dubai Mall – 22 минуты. Путь до Dubai International Airport составит 27 минут.

Локация

На карте
1A, 2 Street, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл (Джи-Ви-Си)

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин550 м
Медицинский центр850 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Настольный теннис
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Терраса
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