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ГлавнаяЖилые комплексыOdessa by Nshama

Odessa by Nshama

Rawda 2, Rawda Parkview, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Nshama
Площадь
от 58 м² до 143 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 950 000 AEDот 15 929 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
35%
При передаче
55%
Период рассрочки
33 месяца
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
58
950 000
16 190
2 спальни
86
1 380 888
15 929
3 спальни
143
2 300 000
16 018
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный жилой комплекс в семейном комьюнити Town Square задает новый стандарт городской жизни. Апарт-комплекс Odessa отличается лаконичным дизайном и четкими линиями фасада, которые гармонично сочетаются с близостью к парку и широким спектром удобств. Элегантные интерьеры и функциональные планировки создают атмосферу комфорта и благополучия. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых бежевых тонах, встроенная техника немецких брендов и вместительные системы хранения, столешницы из керамогранита, балконы и большие окна. - Резидентам доступны: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, терраса для барбекю, бассейн, лаунж-зона, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Qudra Road. За 20 минут можно добраться до торгового центра Dubai Hills Mall и международного выставочного центра Expo 2020, за 24 минуты – до популярной локации Burj Al Arab. Поездка до знаменитой достопримечательности Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall займет 28 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
Rawda 2, Rawda Parkview, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Nshama

Nshama

Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.
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Новости о проекте

  1. Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае?
    Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае? 04.03.2025
  2. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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