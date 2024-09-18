Odessa by Nshama

Описание

Современный жилой комплекс в семейном комьюнити Town Square задает новый стандарт городской жизни. Апарт-комплекс Odessa отличается лаконичным дизайном и четкими линиями фасада, которые гармонично сочетаются с близостью к парку и широким спектром удобств. Элегантные интерьеры и функциональные планировки создают атмосферу комфорта и благополучия. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых бежевых тонах, встроенная техника немецких брендов и вместительные системы хранения, столешницы из керамогранита, балконы и большие окна. - Резидентам доступны: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, терраса для барбекю, бассейн, лаунж-зона, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Qudra Road. За 20 минут можно добраться до торгового центра Dubai Hills Mall и международного выставочного центра Expo 2020, за 24 минуты – до популярной локации Burj Al Arab. Поездка до знаменитой достопримечательности Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall займет 28 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.