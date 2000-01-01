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ГлавнаяЖилые комплексыOcean Pearl by Samana

Ocean Pearl by Samana

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 78 м² до 183 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 2 276 667 AEDот 25 360 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

Подробнее
При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
25%
После передачи
25%
Период рассрочки
25 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
Высота потолков3.3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
78 – 83
2 276 667 – 2 415 556
28 984 – 29 039
2 спальни
120 – 154
3 582 222 – 3 915 556
25 360 – 29 701
3 спальни
144 – 171
3 998 889 – 4 415 556
25 784 – 27 601
4 спальни
183
4 748 889 – 4 832 222
25 915 – 26 304

Описание

Престижный жилой комплекс в Dubai Islands. Изысканная архитектура апартаментов Ocean Pearl и великолепные виды на залив создают неповторимую атмосферу для тех, кто ценит красоту и комфорт. Здесь оживает ваша мечта о роскошной жизни у моря. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, системой «умный дом» и встроенной техникой от немецких производителей. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, отдельные бассейны для детей и взрослых, джакузи, spa, детская игровая площадка, кинотеатр, зона барбекю. Инфраструктура района Dubai Islands – активно развивающийся район вблизи оживленного мегаполиса. Комьюнити состоит из 5 островов, на одном из которых будет построен Deira Mall – крупнейший торговый центр в регионе. Резидентам будут доступны все необходимые объекты социальной инфраструктуры. Так, за 10-15 минут можно добраться до медицинских клиник Al Baraha Government Service, Clinicare Naif, Al Fallah Medical Clinic и до школ Al Manar Tarbiya School, Tiny Tots Nursery, Toledo School. Преимущества расположения До знаковых мест города можно добраться по мосту Infinity bridge, который соединяется с основными магистралями Дубая. Дорога до Burj Khalifa и Burj Al Arab займет 25 минут, до Dubai Frame – 20 минут, до пляжа Jumeirah Beach – 28 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 25 минут.

Инфраструктура

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море500 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей
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