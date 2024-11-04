Каталог
Nura by RAK

6-92, Al Jeer Street, Bermuda Villas, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
  1. Здание
Застройщик
RAK Properties
Площадь
от 34 м² до 255 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 217 835 $от 4 774 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
34
217 835
6 253
1 спальня
57
272 294
4 774
2 спальни
90
539 142
5 928
3 спальни
157
944 860
6 011

Описание

Гармония островной жизни и динамики мегаполиса на берегу Персидского залива. Nura — жилой проект в самом сердце сообщества Mina. Комплекс сочетает природное спокойствие с утонченным дизайном, создавая пространство для тех, кто ценит баланс между активностью и уединением. Ключевые особенности — Разнообразие планировок от студий до четырехкомнатных пентхаусов с просторными террасами, панорамными видами на горизонт и обилием естественного света в каждой резиденции. — Комплексная инфраструктура включает детские и взрослые бассейны, джакузи, водопады, сад, двухуровневый тренажерный зал, беговую дорожку, скалодром, корты для петанка и падела, мини-гольф, настольный теннис, детскую игровую площадку, коворкинг, открытый кинотеатр, павильон для барбекю с обеденными столами и подвесными гамаками, парк для домашних животных и художественную галерею на первом этаже. — Современные технологии обеспечивают безопасность и удобство: круглосуточная охрана, умные дверные замки с бесконтактным входом, домашняя автоматизация для освещения и кондиционирования, высокоскоростной интернет через оптоволокно, станции для зарядки электромобилей и энергосберегающее LED-освещение. Преимущества расположения Башня расположена на острове Mina al Arab в районе Al Raha Island, в шаговой доступности от Downtown Harbour и Mina Marina, рядом с общественными и ландшафтными зонами. До пляжа Mina al Arab Residents Beach и торгового центра Al Hamra Mall можно добраться за 5-10 минут. Путь до Al Marjan Island, Umm Al Quwain, больницы Sheikh Khalifa Specialty Hospital и аквапарка Dreamland составит 15-25 минут. Bassata Village, Mangrove Beach и Шарджа находятся в 30-40 минутах. Дорога до международного аэропорта Ras Al Khaimah займет 37 минут.

Локация

На карте
Район Мина-аль-Араб

Рас-эль-Хайма
Mina Al Arab — большой курортный район, состоящий из двух рукотворных островов и части материковой суши. Имеет развитую жилую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет инвесторам, экспатам, молодым парам с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

RAK Properties

RAK Properties

Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.
Подробнее

Каталог