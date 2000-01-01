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Главная - Жилые комплексы - Natura Townhouses by Damac

Natura Townhouses by Damac

Amargo, Damac Hills 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Застройщик
Damac Properties
Площадь
Количество спален
Нет предложений от застройщика
+971 (4) 412-5000

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Тип парковкиЧастная парковка

Описание

Современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце экологически чистого района DAMAC Hills 2. Откройте для себя место, в котором сочетаются комфорт, близость к природе и уникальные развлечения мирового класса. Приватная зона идеально подойдет для тех, кто ценит инновационный дизайн, развитую инфраструктуру и уединенность. Ключевые особенности — Премиальные 4-спальные таунхаусы с гаражом, 3 ванными комнатами, гостиной, кабинетом и патио. — Кубическая современная архитектура, окруженная пышными садами. — Просторная терраса для отдыха с функциональным дизайном и панорамным видом. — Внутренний сад станет оазисом спокойствия и комфорта, где можно насладиться утренним кофе или провести вечер вместе с семьей. — Развитая внутренняя инфраструктура из более чем 30 сервисов и услуг мирового уровня и множеств развлечений для взрослых и детей: японские сады, лабиринт из живой изгороди, зона барбекю, водные аттракционы, детская и спортивные площадки. Инфраструктура района Исследуйте три уникальных “квартала” DAMAC Hills 2 — Даунтаун, Спортивный город и Водный город, каждый из которых предлагает удобства премиум-класса, такие как: велосипедные и беговые дорожки, бассейны, теннисные и баскетбольные площадки, площадки для игры в крикет и пышные зеленые насаждения для неторопливых прогулок. На территории района расположен собственный торговый центр и супермаркет Carrefour. Преимущества расположения Близость к четырем главным автострадам — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Hessa Street, Dubai-Al Ain Road, Emirates Road — гарантирует легкий доступ к деловым районам, школам, торговым центрам и местам отдыха. Поездка до Dubai Outlet Mall и First Avenue Mall займет не более 15 минут. В 10 минутах расположена Jebel Ali School, в 15 — международная школа Fairgreen. В 30 минутах находится международный аэропорт Al Maktoum.

Инфраструктура

На карте
Amargo, Damac Hills 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин3 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт51 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса