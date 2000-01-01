Natura Townhouses by Damac

Описание

Современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце экологически чистого района DAMAC Hills 2. Откройте для себя место, в котором сочетаются комфорт, близость к природе и уникальные развлечения мирового класса. Приватная зона идеально подойдет для тех, кто ценит инновационный дизайн, развитую инфраструктуру и уединенность. Ключевые особенности — Премиальные 4-спальные таунхаусы с гаражом, 3 ванными комнатами, гостиной, кабинетом и патио. — Кубическая современная архитектура, окруженная пышными садами. — Просторная терраса для отдыха с функциональным дизайном и панорамным видом. — Внутренний сад станет оазисом спокойствия и комфорта, где можно насладиться утренним кофе или провести вечер вместе с семьей. — Развитая внутренняя инфраструктура из более чем 30 сервисов и услуг мирового уровня и множеств развлечений для взрослых и детей: японские сады, лабиринт из живой изгороди, зона барбекю, водные аттракционы, детская и спортивные площадки. Инфраструктура района Исследуйте три уникальных “квартала” DAMAC Hills 2 — Даунтаун, Спортивный город и Водный город, каждый из которых предлагает удобства премиум-класса, такие как: велосипедные и беговые дорожки, бассейны, теннисные и баскетбольные площадки, площадки для игры в крикет и пышные зеленые насаждения для неторопливых прогулок. На территории района расположен собственный торговый центр и супермаркет Carrefour. Преимущества расположения Близость к четырем главным автострадам — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Hessa Street, Dubai-Al Ain Road, Emirates Road — гарантирует легкий доступ к деловым районам, школам, торговым центрам и местам отдыха. Поездка до Dubai Outlet Mall и First Avenue Mall займет не более 15 минут. В 10 минутах расположена Jebel Ali School, в 15 — международная школа Fairgreen. В 30 минутах находится международный аэропорт Al Maktoum.