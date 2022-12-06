Moonstone by Missoni

Ключевые особенности проекта На территории комплекса расположатся прогулочные зеленые зоны, теннисный корт, террасы с бассейнами и шезлонгами, спортивные и смотровые площадки. Владельцы смогут воспользоваться современным фитнес-залом и расслабиться в spa-салоне. Особенности инфраструктуры Расположение комплекса в развитой курортной зоне позволит вести яркий и насыщенный образ жизни. Резидентам будут доступны пляжи с белоснежным песком, набережная для прогулок с кафе и ресторанами, велосипедные и беговые дорожки, парки и магазины. Рядом расположится первое в ОАЭ казино. В шаговой доступности находится рынок, где можно приобрести сувениры, изделия ручной работы и местные продукты. В 10 минутах езды – аквапарк Iceland Water Park с водными горками, бассейнами и аттракционами, музей Al Marjan Island и торговый центр Al Hamra Mall с кинотеатром. Качественная отделка Дизайн интерьеров от культового итальянского бренда Missoni будет сочетать в себе яркость, оригинальность и комфорт. Использование в отделке натурального камня, дерева и текстиля с необычными узорами создадут атмосферу роскоши и изысканности. Панорамные окна, ориентированные на запад, позволят наслаждаться потрясающими закатами и вдохновляющими видами на море. Транспортная доступность Комплекс расположится рядом с автодорогой Marjan Island Boulevard, что позволит легко путешествовать по Рас-Эль-Хайме. На острове будет возможность арендовать автомобиль или скутер. Дорога до Dubai International Airport займет 1 час. За 35 минут можно добраться до международного аэропорта Sharjah International Airport.

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