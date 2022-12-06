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Moonstone by Missoni

Hampton by Hilton Marjan Island, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикRKM Durar Properties
Площадьот 74 м² до 441 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена1 866 777 AED
от 1 866 777 AED
от 19 763 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%373 355 AED
При оформлении договора
4%74671 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%560 033 AED
При передаче
50%933 388 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла
Стоимостьот 1 866 777 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Транспортная доступность

Магазин5 км
Море100 м

Описание

Уникальный дизайнерский отель от Missoni на популярном острове Al Marjan подарит безмятежную и чарующую атмосферу курортного отдыха премиум-класса. Удачное расположение у самого берега Персидского залива откроет возможность наслаждаться каждым днем, проведенным на море.

Ключевые особенности проекта На территории комплекса расположатся прогулочные зеленые зоны, теннисный корт, террасы с бассейнами и шезлонгами, спортивные и смотровые площадки. Владельцы смогут воспользоваться современным фитнес-залом и расслабиться в spa-салоне. Особенности инфраструктуры Расположение комплекса в развитой курортной зоне позволит вести яркий и насыщенный образ жизни. Резидентам будут доступны пляжи с белоснежным песком, набережная для прогулок с кафе и ресторанами, велосипедные и беговые дорожки, парки и магазины. Рядом расположится первое в ОАЭ казино. В шаговой доступности находится рынок, где можно приобрести сувениры, изделия ручной работы и местные продукты. В 10 минутах езды – аквапарк Iceland Water Park с водными горками, бассейнами и аттракционами, музей Al Marjan Island и торговый центр Al Hamra Mall с кинотеатром. Качественная отделка Дизайн интерьеров от культового итальянского бренда Missoni будет сочетать в себе яркость, оригинальность и комфорт. Использование в отделке натурального камня, дерева и текстиля с необычными узорами создадут атмосферу роскоши и изысканности. Панорамные окна, ориентированные на запад, позволят наслаждаться потрясающими закатами и вдохновляющими видами на море. Транспортная доступность Комплекс расположится рядом с автодорогой Marjan Island Boulevard, что позволит легко путешествовать по Рас-Эль-Хайме. На острове будет возможность арендовать автомобиль или скутер. Дорога до Dubai International Airport займет 1 час. За 35 минут можно добраться до международного аэропорта Sharjah International Airport.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 74
1 866 777 - 2 003 777
25 122 - 26 965
2 спальни
122 - 148
2 710 777 - 3 781 777
22 198 - 25 522
3 спальни
181 - 266
4 432 777 - 5 260 777
19 763 - 24 418

Инфраструктура

Hampton by Hilton Marjan Island, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Moonstone by Missoni