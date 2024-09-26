Montiva by Vida by Emaar

Описание

Жемчужина современного образа жизни на берегу Хор-Дубая. Montiva by Vida — новый проект в районе Green Gate с брендированными резиденциями. Архитектурный дизайн сочетает природные мотивы с технологиями и создает атмосферу комфорта и роскоши. Ключевые особенности — Апартаменты с элегантными интерьерами отражают фирменный стиль Vida. Из панорамных окон открываются виды на парк и поля для гольфа. Внутренние пространства оформлены в теплой бежево-коричневой гамме с акцентами в оттенках слоновой кости и карамели. Стены отделаны крупноформатными панелями с матовой текстурой, а пол покрыт натуральным светлым деревом. — Инфраструктура для активного отдыха и релаксации включает infinity-бассейн, тренажерный зал, студию йоги и медицинский центр. — На территории сообщества: спортивные площадки, беговая дорожка, футбольное поле, скейт-парк, скалодром, лужайки для барбекю, бутики и рестораны. Преимущества расположения Комплекс расположен в спокойном комьюнити Green Gate District в составе Dubai Creek Harbour с 7-километровой береговой линией вдоль канала. В нескольких минутах находятся набережная и заповедник Ras Al Khor. Путь до Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa займет около 10–15 минут, а до Dubai Marina и Palm Jumeirah — 25–30 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 15 минут.