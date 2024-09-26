Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыMontiva by Vida by Emaar

Montiva by Vida by Emaar

North Gateway, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 70 м² до 177 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 520 024 $от 6 404 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При сдаче объекта
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность47
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70 – 117
520 024 – 868 544
7 414
2 спальни
106 – 163
767 784 – 1 180 897
7 230
3 спальни
170 – 177
1 091 779 – 1 136 997
6 404
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жемчужина современного образа жизни на берегу Хор-Дубая. Montiva by Vida — новый проект в районе Green Gate с брендированными резиденциями. Архитектурный дизайн сочетает природные мотивы с технологиями и создает атмосферу комфорта и роскоши. Ключевые особенности — Апартаменты с элегантными интерьерами отражают фирменный стиль Vida. Из панорамных окон открываются виды на парк и поля для гольфа. Внутренние пространства оформлены в теплой бежево-коричневой гамме с акцентами в оттенках слоновой кости и карамели. Стены отделаны крупноформатными панелями с матовой текстурой, а пол покрыт натуральным светлым деревом. — Инфраструктура для активного отдыха и релаксации включает infinity-бассейн, тренажерный зал, студию йоги и медицинский центр. — На территории сообщества: спортивные площадки, беговая дорожка, футбольное поле, скейт-парк, скалодром, лужайки для барбекю, бутики и рестораны. Преимущества расположения Комплекс расположен в спокойном комьюнити Green Gate District в составе Dubai Creek Harbour с 7-километровой береговой линией вдоль канала. В нескольких минутах находятся набережная и заповедник Ras Al Khor. Путь до Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa займет около 10–15 минут, а до Dubai Marina и Palm Jumeirah — 25–30 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport продлится 15 минут.

Локация

На карте
North Gateway, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
Подробнее

Транспортная доступность

Магазин3 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Медицинский центр
  • Набережная

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
  2. Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними
    Любителям шопинга: топ-3 торговых центра Дубая и недвижимость рядом с ними31.10.2024
  3. Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов
    Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов26.09.2024
Item 1 of 3
КаталогКарта