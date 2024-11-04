Каталог
Mirasol II by RAK

Mirasol II by RAK

Mina Al Arab, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
RAK Properties
Площадь
от 36 м² до 347 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 234 445 $от 5 547 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Количество корпусов1
Этажность10
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36
234 445
6 473
1 спальня
52 – 81
337 645 – 452 008
5 547 – 6 442
2 спальни
100
688 904
6 843
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жилой комплекс Mirasol II находится в кластере North Harbour внутри прибрежного сообщества Mina Al Arab. Отличительной чертой локации является доступ к набережной и пляжу, марине с яхтенными причалами и объектам повседневной инфраструктуры. Оптимальный выбор для резидентов, которые ценят размеренный темп жизни. Ключевые особенности – Апартаменты со светлой чистовой отделкой, панорамным остеклением и видом на море. – Для досуга предусмотрены бассейн с погружными шезлонгами и теневыми беседками, лаунж-бары, сауна и кинотеатр под открытым небом. – Для детей имеются пространства для игр как внутри, так и на открытом воздухе, водная зона с фонтанами и парк. Преимущества расположения Удобное местоположение проекта обеспечивает быстрое автомобильное сообщение. Дорога до Al Hamra Mall займет 10 минут, 15 минут – до Al Marjan Island. За 20 минут можно доехать до популярного National Museum of Ras Al Khaimah, за 25 минут – до Ras Al Khaimah International Airport.

Локация

На карте
Mina Al Arab, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Мина-аль-Араб

Рас-эль-Хайма
Mina Al Arab — большой курортный район, состоящий из двух рукотворных островов и части материковой суши. Имеет развитую жилую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет инвесторам, экспатам, молодым парам с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Средняя школа800 м
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

RAK Properties

RAK Properties

Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.
Подробнее

