Mirasol II by RAK

Описание

Жилой комплекс Mirasol II находится в кластере North Harbour внутри прибрежного сообщества Mina Al Arab. Отличительной чертой локации является доступ к набережной и пляжу, марине с яхтенными причалами и объектам повседневной инфраструктуры. Оптимальный выбор для резидентов, которые ценят размеренный темп жизни. Ключевые особенности – Апартаменты со светлой чистовой отделкой, панорамным остеклением и видом на море. – Для досуга предусмотрены бассейн с погружными шезлонгами и теневыми беседками, лаунж-бары, сауна и кинотеатр под открытым небом. – Для детей имеются пространства для игр как внутри, так и на открытом воздухе, водная зона с фонтанами и парк. Преимущества расположения Удобное местоположение проекта обеспечивает быстрое автомобильное сообщение. Дорога до Al Hamra Mall займет 10 минут, 15 минут – до Al Marjan Island. За 20 минут можно доехать до популярного National Museum of Ras Al Khaimah, за 25 минут – до Ras Al Khaimah International Airport.