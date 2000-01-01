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Marriott Residences JLT by Saba

Mazaya Business Avenue AA1, Mazaya, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 8
1 / 8
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
SABA Properties JLT
Площадь
от 82 м² до 204 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 263 400 AEDот 25 833 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
82 – 96
2 263 400 – 2 883 400
27 465 – 29 982
2 спальни
130 – 139
3 368 600 – 3 962 900
25 835 – 28 449
3 спальни
203 – 204
5 263 800 – 5 827 800
25 833 – 28 524

Описание

Эталон современной жизни в Jumeirah Lake Towers. Каждый элемент премиальной резиденции Marriott Residences JLT призван создать атмосферу исключительности. Это место, где роскошь и комфорт сливаются в идеальном балансе. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой, системами хранения и встроенной техникой. Просторные балконы и панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, площадка для паддл-тенниса, детская игровая комната, infinity-бассейн, лаунж-зона, терраса для барбекю, кинотеатр. - Высокое качество и стандарты обслуживания гарантированы всемирно известным брендом Mariott. Инфраструктура района Jumeirah Lake Towers – динамично развивающийся район Дубая. На территории комьюнити расположены три рукотворных озера и большой парк. Жители могут воспользоваться всей необходимой инфраструктурой: торговыми и развлекательными центрами, ресторанами, велодорожками, прогулочными аллеями, детскими садами, школами, медицинскими клиниками. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистраль Sheikh Zayed Road дорога до Palm Jumeirah составит 12 минут, до Expo City – 16 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 25 минут. Аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути.

Локация

На карте
Mazaya Business Avenue AA1, Mazaya, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа1 км
Магазин850 м
Медицинский центр2 км
Метро2 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
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