Mareva The Oasis

Me'Aisem Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 752 м² до 1336 м²
Количество спален
от 4 до 6
Стартовая цена
от 3 667 302 $от 4 782 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При сдаче объекта
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2030
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
752
3 667 302
4 870
5 спален
808
4 187 313
5 178
6 спален
1336
6 389 872
4 782

Описание

The Oasis – это закрытое сообщество, состоящее из 311 отдельных вилл в подрайонах Maréva и Maréva 2. Живите в окружении водных лагун и тропической зелени, где современная архитектура переплетается с природным спокойствием. Ключевые особенности – Виллы с панорамным остеклением и высокими потолками оснащены встроенными кухнями и системой «умный дом». – Отделка апартаментов выполнена из натурального мрамора в теплых бежевых тонах. – Жильцам доступны собственные приватные бассейны. – На территории комплекса создана всеобъемлющая инфраструктура для отдыха: от плавучей лагуны и частных пляжей до премиального спа, фитнес-центра, клубных домов и детских площадок в парках. Преимущества расположения Проект расположен рядом с ключевыми магистралями (Emirates Road и Jebel Ali-Al Hibab Road), что обеспечивает быстрый выезд в любую часть эмирата. Дорога до Dubai Hills Estate, Dubai Hills Mall, Global Village и IMG Worlds of Adventure займет 20-25 минут. До Dubai Marina, Dubai Marina Mall и Downtown Dubai можно доехать за 25-30 минут. Международный аэропорт Al Maktoum (DWC) находится в 18 минутах езды.

Локация

На карте
Me'Aisem Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа12 км
Магазин800 м
Медицинский центр13 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Гольф-симулятор
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Терраса

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Каталог