Manarat Living III by Aldar

Описание

Эстетичный жилой комплекс в центре культурной жизни Абу-Даби на острове Saadiyat. В клубном доме Manarat Living III пространства спроектированы так, чтобы дать жителям возможность проявить свое творчество и индивидуальность. Открытые планировки и многофункциональные зоны позволяют эффективно использовать каждый квадратный метр, создавая при этом ощущение свободы и легкости. Это место, где современная архитектура гармонично сочетается с природной красотой, вдохновляя на экологически осознанный образ жизни. Ключевые особенности - Будущие резиденты могут выбрать цветовое оформление своих апартаментов. Чистовая отделка представлена в двух вариантах – в светлых или темных тонах. Благодаря панорамным окнам открывается великолепный вид на комьюнити и Персидский залив, а также дом будет всегда полон естественного освещения. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, беговые и велодорожки, детская игровая площадка, коворкинг, библиотека, кинотеатр, терраса для барбекю, zen-сад, лаунж-зона, отдельные бассейны для детей и взрослых и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Khalifa Bin Zayed Street, которое протянулось вдоль всего острова Saadiyat, соединяет его с другими островами и с материковой частью Абу-Даби. Художественная галерея Manarat Al Saadiyat и художественный музей Bassam Freiha Art Foundation находятся всего в 4 минутах пути. Поездка до таких известных музеев как Louvre Abu Dhabi, Zayed National Museum, Guggenheim Abu Dhabi составит 5 минут, до популярной мечети Sheikh Zayed Grand Mosque – 26 минут. Дорога до аэропорта Abu Dhabi International Airport замет 25 минут.