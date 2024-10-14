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ГлавнаяЖилые комплексыManarat Living III by Aldar

Manarat Living III by Aldar

3/5, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Highway Street, Yas Island South, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Aldar Properties
Площадь
от 30 м² до 205 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 050 000 AEDот 23 415 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
55%
При передаче
35%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
30
1 050 000
35 000
1 спальня
71
1 800 000
25 352
2 спальни
93 – 205
2 700 000 – 4 800 000
23 415 – 29 032
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в центре культурной жизни Абу-Даби на острове Saadiyat. В клубном доме Manarat Living III пространства спроектированы так, чтобы дать жителям возможность проявить свое творчество и индивидуальность. Открытые планировки и многофункциональные зоны позволяют эффективно использовать каждый квадратный метр, создавая при этом ощущение свободы и легкости. Это место, где современная архитектура гармонично сочетается с природной красотой, вдохновляя на экологически осознанный образ жизни. Ключевые особенности - Будущие резиденты могут выбрать цветовое оформление своих апартаментов. Чистовая отделка представлена в двух вариантах – в светлых или темных тонах. Благодаря панорамным окнам открывается великолепный вид на комьюнити и Персидский залив, а также дом будет всегда полон естественного освещения. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, беговые и велодорожки, детская игровая площадка, коворкинг, библиотека, кинотеатр, терраса для барбекю, zen-сад, лаунж-зона, отдельные бассейны для детей и взрослых и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Khalifa Bin Zayed Street, которое протянулось вдоль всего острова Saadiyat, соединяет его с другими островами и с материковой частью Абу-Даби. Художественная галерея Manarat Al Saadiyat и художественный музей Bassam Freiha Art Foundation находятся всего в 4 минутах пути. Поездка до таких известных музеев как Louvre Abu Dhabi, Zayed National Museum, Guggenheim Abu Dhabi составит 5 минут, до популярной мечети Sheikh Zayed Grand Mosque – 26 минут. Дорога до аэропорта Abu Dhabi International Airport замет 25 минут.

Локация

На карте
3/5, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Highway Street, Yas Island South, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Саадият-Айленд

Абу-Даби
Saadiyat Island — крупный естественный остров и один из самых популярных районов Абу-Даби. Здесь высоко развита жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет молодым специалистам, экспатам, инвесторам, семьям с детьми.
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Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Застройщик

Aldar Properties

Aldar Properties

Надежный застройщик, пользующийся блестящей репутацией на рынке Абу-Даби с 2004 года. Компания занимается воплощением в реальность масштабных жилых и коммерческих проектов по застройке различных районов столицы ОАЭ.
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Новости о проекте

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